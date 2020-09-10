Первый аукцион по продаже объектов ГП "Укрспирт" состоится 15 сентября
С молотка будут пускать целостные имущественные комплексы госпредприятия
С молотка будут пускать целостные имущественные комплексы госпредприятия
Фонд госимущества сейчас активно проводит инвентаризацию и подготавливает к аукционам первые 48 объектов ГП "Укрспирт".
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Радио НВ".
Председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что первый аукцион по продаже об'объектов ГП "Укрспирт" состоится 15 сентября.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что планируется получить около одного миллиарда долларов поступлений в госбюджет от приватизации.
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