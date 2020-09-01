Окупанти на Донбасі визнали, що не здатні виплачувати людям зарплати вчасно
У ОРДЛО визнали нездатність виплачувати працівникам підприємств зарплати вчасно.
Це підтвердив виконувач обов'язків "директора" компанії "Внешторгсервис" Віктор Ніколаєнко і так званий "мер" Макіївки Сергій Голощапов під час зустрічі з працівниками ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод". Вони перерахували причини, через які не можуть погасити заборгованість по зарплаті, передає RegioNews з посиланням на "ДС".
Причинами затримок із виплат Ніколаєнко назвав невизнаність "ЛДНР", міжнародні санкції, простої, аварії, падіння продажів, пандемію коронавірусу.
"Поки є Мінські угоди, поки їх не виконають або поки не буде визнання "ЛДНР" іншими державами, ця ситуація не зміниться", — сказав він.
Він пообіцяв, що до 20 вересня будуть виплачені всі борги робочим Ясинівського коксохіму.
Відзначається, що за станом на 31 серпня, борги по зарплатах на філіях ВТС наступні:
- Донецький металургійний завод — віддали 10% за червень;
- Єнакіївський металургійний завод — віддали 56% за червень;
- Макіївський металургійний завод — віддали 60% за червень;
- Єнакіївський коксохімпром — віддали 40% за червень;
- Харцизький трубний завод — віддали 10% за червень;
- Ясинівський коксохімічний завод — віддали 40% за червень;
- Макіївський коксохімічний завод — віддали 40% за червень;
- Комсомольське рудоуправління — віддали 10% за червень;
- Алчевський металургійний завод — віддали 72% за червень;
- Стахановський завод феросплавів — закрили травень;
- Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат — віддали 10% за червень.
Раніше співробітники коксового цеху Алчевського металургійного комбінату написали колективне звернення, в якому закликали керівництво погасити залишок за травень, а також у повному розмірі виплатити зарплату за червень і липень і пригрозили страйком.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що близько 200 тисяч українців, які проживають в ОРДЛО, отримали паспорти РФ.