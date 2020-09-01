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01 вересня 2020, 17:08

Окупанти на Донбасі визнали, що не здатні виплачувати людям зарплати вчасно

01 вересня 2020, 17:08
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Також там назвали причину затримок із зарплат
Також там назвали причину затримок із зарплат
Рixabay
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У ОРДЛО визнали нездатність виплачувати працівникам підприємств зарплати вчасно.

Це підтвердив виконувач обов'язків "директора" компанії "Внешторгсервис" Віктор Ніколаєнко і так званий "мер" Макіївки Сергій Голощапов під час зустрічі з працівниками ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод". Вони перерахували причини, через які не можуть погасити заборгованість по зарплаті, передає RegioNews з посиланням на "ДС".

Причинами затримок із виплат Ніколаєнко назвав невизнаність "ЛДНР", міжнародні санкції, простої, аварії, падіння продажів, пандемію коронавірусу.

"Поки є Мінські угоди, поки їх не виконають або поки не буде визнання "ЛДНР" іншими державами, ця ситуація не зміниться", — сказав він.

Він пообіцяв, що до 20 вересня будуть виплачені всі борги робочим Ясинівського коксохіму.

Відзначається, що за станом на 31 серпня, борги по зарплатах на філіях ВТС наступні:

  • Донецький металургійний завод — віддали 10% за червень;
  • Єнакіївський металургійний завод — віддали 56% за червень;
  • Макіївський металургійний завод — віддали 60% за червень;
  • Єнакіївський коксохімпром — віддали 40% за червень;
  • Харцизький трубний завод — віддали 10% за червень;
  • Ясинівський коксохімічний завод — віддали 40% за червень;
  • Макіївський коксохімічний завод — віддали 40% за червень;
  • Комсомольське рудоуправління — віддали 10% за червень;
  • Алчевський металургійний завод — віддали 72% за червень;
  • Стахановський завод феросплавів — закрили травень;
  • Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат — віддали 10% за червень.

Раніше співробітники коксового цеху Алчевського металургійного комбінату написали колективне звернення, в якому закликали керівництво погасити залишок за травень, а також у повному розмірі виплатити зарплату за червень і липень і пригрозили страйком.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що близько 200 тисяч українців, які проживають в ОРДЛО, отримали паспорти РФ.

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