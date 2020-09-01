Окупанти на Донбасі визнали, що не здатні виплачувати людям зарплати вчасно

Також там назвали причину затримок із зарплат

Також там назвали причину затримок із зарплат

Рixabay

Це підтвердив виконувач обов'язків "директора" компанії "Внешторгсервис" Віктор Ніколаєнко і так званий "мер" Макіївки Сергій Голощапов під час зустрічі з працівниками ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод". Вони перерахували причини, через які не можуть погасити заборгованість по зарплаті, передає RegioNews з посиланням на "ДС".

Причинами затримок із виплат Ніколаєнко назвав невизнаність "ЛДНР", міжнародні санкції, простої, аварії, падіння продажів, пандемію коронавірусу.

"Поки є Мінські угоди, поки їх не виконають або поки не буде визнання "ЛДНР" іншими державами, ця ситуація не зміниться", — сказав він.

Він пообіцяв, що до 20 вересня будуть виплачені всі борги робочим Ясинівського коксохіму.

Відзначається, що за станом на 31 серпня, борги по зарплатах на філіях ВТС наступні:

Донецький металургійний завод — віддали 10% за червень;

Єнакіївський металургійний завод — віддали 56% за червень;

Макіївський металургійний завод — віддали 60% за червень;

Єнакіївський коксохімпром — віддали 40% за червень;

Харцизький трубний завод — віддали 10% за червень;

Ясинівський коксохімічний завод — віддали 40% за червень;

Макіївський коксохімічний завод — віддали 40% за червень;

Комсомольське рудоуправління — віддали 10% за червень;

Алчевський металургійний завод — віддали 72% за червень;

Стахановський завод феросплавів — закрили травень;

Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат — віддали 10% за червень.

Раніше співробітники коксового цеху Алчевського металургійного комбінату написали колективне звернення, в якому закликали керівництво погасити залишок за травень, а також у повному розмірі виплатити зарплату за червень і липень і пригрозили страйком.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що близько 200 тисяч українців, які проживають в ОРДЛО, отримали паспорти РФ.