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НБУ выведет из обращения монеты номиналом 25 копеек и банкноты, выпущенные до 2003 года
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02 сентября 2020, 15:05 2

НБУ выведет из обращения монеты номиналом 25 копеек и банкноты, выпущенные до 2003 года

02 сентября 2020, 15:05 2
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Указанные банкноты и монеты перестают быть средством платежа с 1 октября 2020 года
Указанные банкноты и монеты перестают быть средством платежа с 1 октября 2020 года
Фото из открытых источников
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Национальный банк Украины презентовал грядущие изменения в банкнотно-монетном ряде гривны, направленные на дальнейшее упорядочение наличного обращения национальной валюты и упрощения расчетов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Национальный банк Украины.

В результате банкнотно-монетный ряд гривни сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике. Он станет упорядоченным и удобным", – подчеркнул заместитель Главы Национального банка Алексей Шабан.

С 1 октября 2020 года указанные монеты и банкноты не будут приниматься при расчетах наличными за товары и услуги, а Нацбанк будет изымать их из наличного оборота. То есть с 1 октября 2020 года все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот – до 16 октября сдать в кассы банков для зачисления на счета.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты достоинством 25 копеек и старые банкноты на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

  • во всех украинских банках – в течение одного года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2021 года включительно;
  • в Национальном банке и уполномоченных банках (Сбербанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2023 года включительно.

Напомним, вкладчикам банка "Аркада" обещают вернуть деньги в полном объеме

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