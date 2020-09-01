Ексглава "Укроборонпрому" не вказав у декларації квартиру за $700 тисяч, - ЗМІ

Колишній посадовець не вказав у декларації майно дружини

Колишній посадовець не вказав у декларації майно дружини

Ексгендиректор ДК "Укроборонпром" Павло Букін не зазначив у своїх деклараціях цивільну дружину Ольгу Курчінську та нібито подаровану їй чотирикімнатну квартиру у новобудові вартістю $700 000.

Про це йдеться у програмі "Наші Гроші з Денисом Бігусом", передає RegioNews.

Повідомляється, що впродовж останніх п’яти років роботи в оборонному концерні Букін зазначав у своїх деклараціях, що не має ні дружини, ні дітей, а мешкає то у батьків, то на орендованій квартирі.

Однак восени 2019 року НАБУ з САП повідомили Букіну про підозру у недостовірному декларуванні. Слідство встановило, що ексгендиректор оборонного концерну не задекларував доходи, нерухомість й автівки, які були власністю його цивільної дружини.

За даними програми, йдеться про Ольгу Курчінську та її квартиру у новобудові за адресою Механізаторів (Шаповала) 2. Цю 4-кімнатну квартиру, площею 170 кв.м. Курчінська отримала у власність у 2015 році за договором дарування.

Разом із тим, за словами колишньої цивільної дружини ексвласника квартири, Оксани Левченко, перед цим Курчінська разом з Букіним і двома дітьми вказане помешкання ще пів року орендували. Левченко розповіла програмі, що жили ці двоє родиною, Букіна Курчінська називала цивільним чоловіком, одного з дітей – їхнім спільним сином.

Власне у сам договір оренди була вписана уся родина, розплачувався за оренду на рік наперед, за словами Левченко, сам Букін, і навіть електроніку в помешканні нібито приходили лагодити робітники з ДК "Укрспецекспорт" (компанія зі структури концерну УОП, яку Букін очолював у 2015-2018).

Восени 2015, розповіла Левченко, орендарі зголосилися викупити квартиру. Ціну погодили близько 700 тис. дол. – понад 300 коштувала сама квартира у новобудові і стільки ж, стверджує Левченко, вона вклала у ремонт, меблі й техніку.

Однак процес затягувався, оскільки Оксана хотіла офіційний продаж, а "покупці" пропонували оформити передачу права власності через договір дарування: "Коли вперше заїкнулися про договір дарування, ось ми з нею тоді розсварилися в ресторані, – пригадує Левченко. – Вона дарчу запропонувала тому, що вони типу вичерпали ліміт… ну … покупок, різних, як це, рухів по нерухомості". Зрештою квартиру таки переоформили через дарчу.

Ні Курчінська, ні ця квартира, ні видатки на її оренду у декларації Букіна за 2015 рік не фігурували. Відсутні цивільна дружина, її власність (земля і ще дві автівки), власність дочки (квартира на Грушевського, також оформлена через дарчу) і в подальших деклараціях. Єдине, що Букін все ж задекларував уже після оголошення підозри – це сина, за даними програми і слідства – спільного з Курчінською.

Букін коментувати цю історію програмі відмовився, оскільки наразі триває суд (розслідування завершене, справа передана до суду, засідання призначене на вересень).

Одним із доказів, на які в судах опирається НАБУ, є цивільна справа про опіку над дочкою Курчінської від першого шлюбу. Ще в 2016 році вона через суд позбавила батька дівчинки батьківських прав.

В суді аргументувала так: він від самого народження дівчинки – у колонії, де відбуває пожиттєве, з дочкою не спілкується, натомість у неї давно новий чоловік, який і виконує обов’язки батька стосовно дівчинки – за даними судових справ йшлося про Павла Букіна.

Щойно Букіну оголосили про підозру, позбавлений ще в 2016 році батьківських прав ув’язнений здійснив спробу скасувати рішення про опіку, однак неуспішно через пропущені строки.

Нагадаємо, 11 серпня НАЗК почало перевірку декларацій заступників міністрів.

20 серпня НАЗК взялося перевіряти декларації ще низки чиновників.