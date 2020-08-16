Экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале – Шмыгаль

Коронакризис вызвал одну из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет

Коронакризис вызвал одну из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет

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Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что украинская экономика начала восстанавливаться в третьем квартале-2020.

Об этом Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook, информирует RegioNews.

В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо возобновления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в ближайшие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно", - написал премьер.

Он также подчеркнул, что коронакризис вызвал одну из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет.

Фактически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале: Испания - 22,1%, Великобритания - 21,7%, Франция -19%, Германия -11,7%, Украина - 11,4%, США - 9,5%, Польша - 7,9%", - добавил Шмыгаль.

#Економіка_тижня Світова економічна криза Коронакриза — це не лише серйозний удар по медичних системах країн. Це... Опубліковано Денис Шмигаль Субота, 15 серпня 2020 р.

Напомним, на днях Шмыгаль рассказал о своем видении Национальной экономической стратегии-2030.