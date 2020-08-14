Шмигаль розповів про своє бачення Національної економічної стратегії-2030

Довгострокова стратегія орієнтуватиметься на передові європейські практики

Довгострокова стратегія орієнтуватиметься на передові європейські практики

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Стратегічними напрямками державної політики мають бути впровадження найкращих європейських практик, які стосуються покращення стандартів безпеки, ведення бізнесу та якості життя.

Про це заявив прем’єрміністр Денис Шмигаль на зустрічі представників Кабміну, Офісу Президента, керівництва Національного банку та українського бізнесу, пише RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

Під час зустрічі були представлені 7 векторів розвитку України, які стануть основою розробки стратегії: промисловість, агросектор, видобування, транспортні коридори, IT та R&D, інфраструктура, енергетичний сектор.

Якщо ми дивимось на 10 років вперед, то стратегічними напрямками державної політики мають бути впровадження найкращих європейських практик, які стосуються покращення стандартів безпеки, ведення бізнесу та якості життя. Ми рухаємось у Європу та активно працюємо з Європейським Союзом над оновленням Угоди про асоціацію з ЄС", — сказав Шмигаль.

На його переконання, Україна має всі можливості для того, аби стати однією з провідних високорозвинених європейських держав. Для цього потрібна послідовна державна політика та системні реформи, які не мають зупинятися за будь-яких змін в державі. Все це має бути покладено в основу Національної економічної стратегії-2030.

Нагадаємо, сьогодні ж влада оприлюднила економічний прогноз України на 2021-2023 роки.