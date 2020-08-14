14:46  14 серпня
Поліція України перейде на посилений режим роботи
15:28  14 серпня
Справа Гандзюк: депутати Херсонської облради вирішили підтримати Мангера
17:42  14 серпня
Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2020, 16:48 3

Шмигаль розповів про своє бачення Національної економічної стратегії-2030

14 серпня 2020, 16:48 3
Читайте также на русском языке
Довгострокова стратегія орієнтуватиметься на передові європейські практики
Довгострокова стратегія орієнтуватиметься на передові європейські практики
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Стратегічними напрямками державної політики мають бути впровадження найкращих європейських практик, які стосуються покращення стандартів безпеки, ведення бізнесу та якості життя.

Про це заявив прем’єрміністр Денис Шмигаль на зустрічі представників Кабміну, Офісу Президента, керівництва Національного банку та українського бізнесу, пише RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

Під час зустрічі були представлені 7 векторів розвитку України, які стануть основою розробки стратегії: промисловість, агросектор, видобування, транспортні коридори, IT та R&D, інфраструктура, енергетичний сектор.

Якщо ми дивимось на 10 років вперед, то стратегічними напрямками державної політики мають бути впровадження найкращих європейських практик, які стосуються покращення стандартів безпеки, ведення бізнесу та якості життя. Ми рухаємось у Європу та активно працюємо з Європейським Союзом над оновленням Угоди про асоціацію з ЄС", — сказав Шмигаль.

На його переконання, Україна має всі можливості для того, аби стати однією з провідних високорозвинених європейських держав. Для цього потрібна послідовна державна політика та системні реформи, які не мають зупинятися за будь-яких змін в державі. Все це має бути покладено в основу Національної економічної стратегії-2030.

Нагадаємо, сьогодні ж влада оприлюднила економічний прогноз України на 2021-2023 роки.

бізнес ЄС безпека стратегія Європа Деніс Шмигаль економіка промисловість сільське господарство
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Влада показала економічний прогноз України на 2021-2023 роки
14 серпня 2020, 16:35
Олег Уруський розповів, у яких містах будуть відділи його міністерства
14 серпня 2020, 15:43
Україна зайняла перше місце у рейтингу прозорості публічних закупівель
14 серпня 2020, 14:39
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Депутати, чиновники та власники будівельного бізнесу. Хто контролює автовокзали Дніпропетровщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »