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14 августа 2020, 16:48 2

Шмыгаль рассказал о своем видении Национальной экономической стратегии-2030

14 августа 2020, 16:48 2
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Долгосрочная стратегия будет ориентироваться на передовые европейские практики
Долгосрочная стратегия будет ориентироваться на передовые европейские практики
Фото из открытых источников
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Стратегическими направлениями государственной политики должны быть внедрение лучших европейских практик, которые касаются улучшения стандартов безопасности, ведения бизнеса и качества жизни.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на встрече представителей Кабмина, Офиса Президента, руководства Национального банка и украинского бизнеса, пишет RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Во время встречи были представлены 7 векторов развития Украины, которые станут основой разработки стратегии: промышленность, агросектор, добычи, транспортные коридоры, IT и R&D, инфраструктура, энергетический сектор.

Если мы смотрим на 10 лет вперед, то стратегическими направлениями государственной политики должны быть внедрение лучших европейских практик, которые касаются улучшения стандартов безопасности, ведения бизнеса и качества жизни. Мы движемся в Европу и активно работаем с Европейским Союзом над обновлением Соглашения об ассоциации с ЕС", — сказал Шмыгаль.

По его убеждению, Украина имеет все возможности для того, чтобы стать одной из ведущих высокоразвитых европейских государств. Для этого нужна последовательная государственная политика и системные реформы, которые не должны останавливаться при любых изменениях в государстве. Все это должно быть положено в основу Национальной экономической стратегии-2030.

Напомним, сегодня же власть обнародовала экономический прогноз Украины на 2021-2023 годы.

бизнес ЕС безопасность стратегия Европа Денис Шмыгаль экономика промышленность сельское хозяйство
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