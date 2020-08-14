Влада показала економічний прогноз України на 2021-2023 роки

Мінекономіки прогнозує економічне зростання України у 2021 році

Мінекономіки прогнозує економічне зростання України у 2021 році

Рixabay

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства презентувало оновлений прогноз розвитку України на 2021-2023 роки, який затвердив Кабінет міністрів 29 липня.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Починаючи з 2021 року передбачається подальше поступове прискорення економічного зростання і формування якісної основи для стійкого економічного розвитку в середньостроковій перспективі з урахуванням проведення основних реформ і збереження фінансової стабільності", – прокоментував міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.

Так, за базовим сценарієм передбачається відновлення позитивного тренду розвитку економіки після значних втрат, викликаних пандемією COVID-19 в світі в 2020 році, і прогнозується:

зростання ВВП на рівні 4,6% в 2021 році, 4,3% в 2022 році і 4,7% в 2023 році;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на рівні 107,3% у 2021 році, 106,2% у 2022 році і 105,3% в 2023 році;

збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників – на 12,1% в 2021 році, 6% в 2022 році і 5,1% в 2023 році;

рівень безробіття в 2021 році – 9,2%, у 2022 році – 8,5%, в 2023 році – 8%;

зростання експорту товарів і послуг на рівні 2,9% в 2021 році з подальшим нарощуванням темпів зростання до 6,4% у 2022 році і до 8,2% в 2023 році.

За словами міністра, при доопрацюванні прогнозу на 2021-2023 роки були враховані і завдання щодо підвищення мінімальної заробітної плати. Так, середньозважений рівень мінімальної середньозваженої заробітної плати в 2021 році становить 6250 грн, у 2022 році – 6700 грн, в 2023 році – 7176 грн.

"Цей документ стане базою для ухвалення стратегічних рішень органами влади. До того ж, трирічний прогноз дозволяє сформувати середньострокові орієнтири для бізнесу та інвесторів, що позитивно відіб'ється на поступовому зростанні економіки України. Прогнозні макропоказники будуть основою при підготовці проєкту Державного бюджету України на 2021 рік", – уточнили в Мінекономіки.

Нагадаємо, 29 липня уряд схвалив план розвитку економіки на наступні три роки.