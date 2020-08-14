Україна зайняла перше місце у рейтингу прозорості публічних закупівель

Українська система публічних закупівель ProZorro набрала 97,05 балів із 100 можливих

Українська система публічних закупівель ProZorro набрала 97,05 балів із 100 можливих

Як передає RegioNews, про це повідомляє Інститут розвитку свободи інформації (IDFI, Грузія).

За підрахунками експертів друге та третє місце цього року посіли Молдова (92,81 бала) і Колумбія (91,77 бала). Найгірший результат у Таджикистану - 37,88 балів.

Минулого року Україна посіла друге місце (86,26 балів) - програвала Молдові. У період 2016-2017 років Україна очолювала рейтинг.

Раніше повідомлялось, що Мін'юст почав продаж подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО. Вже наступного дня меру Одеси Труханову подарували сертифікат на VIP-камеру в СІЗО.