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07 серпня 2020, 09:37 7

Відсьогодні в Україні почали брати з пасажирів збір за виліт

07 серпня 2020, 09:37 7
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Відповідний закон набрав чинності
Відповідний закон набрав чинності
Фото: flickr
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Із п'ятниці, 7 серпня в Україні почали брати збір за виліт пасажирів. Тепер з кожного пасажира, який вилітає з аеропортів України, і за кожну тонну вантажу будуть стягувати державне мито.

Відповідний закон був опублікований вчора, 6 серпня в газеті "Голос України", передає RegioNews.

Зокрема, ставка державного авіаційного збору за кожного пасажира, який літатиме в межах України, складає 0,5 долара, а на міжнародних рейсах - 2 долари.

За кожну тонну вантажу в межах України доведеться заплатити 2,5 долара, 10 доларів - при здійсненні міжнародних перевезень.

Збір не будуть стягувати з вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав, у випадку перевезення гуманітарної допомоги та при польотах, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій.

Нагадаємо, 13 липня Рада ввела новий державний збір за виліт пасажирів з України, народні депутати внесли зміни до Повітряного кодексу.

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