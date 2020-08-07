С сегодняшнего дня в Украине начали взимать с пассажиров сбор за вылет

Соответствующий закон вступил в силу

Соответствующий закон вступил в силу

Фото: flickr

С пятницы, 7 августа в Украине начали взимать сбор за вылет пассажиров. Теперь с каждого пассажира, вылетающего из аэропортов Украины, и за каждую тонну груза будут взимать государственную пошлину.

Соответствующий закон был опубликован вчера, 6 августа в газете "Голос Украины", передает RegioNews.

В частности, ставка государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, составляет 0,5 доллара, а на международных рейсах - 2 доллара.

За каждую тонну груза по Украине придется заплатить 2,5 доллара, 10 долларов - при осуществлении международных перевозок.

Сбор не будут взимать из высших должностных лиц и официальных делегаций государств, в случае перевозки гуманитарной помощи и при полетах, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий.

Напомним, 13 июля Рада ввела новый государственный сбор за вылет пассажиров из Украины, народные депутаты внесли изменения в Воздушный кодекс.