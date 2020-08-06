Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о повышении минимальной зарплаты
Минимальную зарплату предлагается повысить до 5 тысяч гривен
Минимальную зарплату предлагается повысить до 5 тысяч гривен
Президент Владимир Зеленский в четверг, 6 августа, зарегистрировал в Верховной раде законопроект о повышении минимальной заработной платы.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады, пишет Regionews.
Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив объяснила, что основным источником для финансирования такого роста минималки станет, в первую очередь, экономия на обслуживании государственного долга. Она добавила, что проект закона предлагает изменения в государственный бюджет.
Ранее в Офисе президента анонсировали, что этот документ парламентарии могут рассмотреть в ходе внеочередной сессии Рады.
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