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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
28 липня 2020, 18:48 2

Запаси газу в українських сховищах побили минулорічний рекорд

28 липня 2020, 18:48 2
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Цьогорічні показники закачування газу є рекордними
Цьогорічні показники закачування газу є рекордними
Фото: flickr
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В українських підземних сховищах газу станом на кінець липня зберігається 21,8 млрд кубометрів, що перевищує минулорічний максимум.

Про це повідомляє "Укртрансгаз", передає RegioNews.
https://regionews.ua/

27 липня 2020 року рівень наповнення українських ПСГ досяг 21,8 млрд куб. м. Саме таким був активний обсяг газу в підземних газосховищах минулого року на кінець сезону закачування у листопаді. Цього року цей рівень досягнуто на 100 днів раніше", - йдеться у повідомленні.

Станом на 1 серпня 2019 року в підземних сховищах зберігалося 15,9 млрд куб. м блакитного палива. В "Укртрансгазі" очікують, що до початку сезону відбору українські підземні газосховища будуть наповнені приблизно на 25,5-26,5 млрд куб. м.

При цьому у 2020 році максимальний рівень активного обсягу газу в сховищах збільшиться на 20% у порівнянні з минулим роком.

За таких результатів цей сезон закачування стане найпродуктивнішим за всю історію українських газосховищ", - повідомили в "Укртрансгазі".

Нагадаємо, ринок газу для населення в Україні запрацює з 1 серпня, постачальником останньої надії на ринку буде виступати "Нафтогаз України".

Україна газ економіка Укртрансгаз сховище
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