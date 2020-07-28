Кандидата на посаду міністра аграрної політики поки немає - Шмигаль

"Принципове рішення" про те, що аграрна сфера повинна мати своє міністерство, вже прийняте

"Принципове рішення" про те, що аграрна сфера повинна мати своє міністерство, вже прийняте

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що кандидатури на посаду міністра аграрної політики наразі немає, а Міністерство аграрної політики з'явиться не раніше вересня, коли розпочне роботу Верховна Рада.

Про це Шмигаль розповів під час робочої поїздки в Полтавську область, передає RegioNews.

Кандидатур немає, міністерство з'явиться. Коли? Це рішення має бути прив'язане і до кандидатури, і до рішення Верховної Ради. Поки канікули у Верховній Раді не завершаться, до вересня, то очевидно, ми поділ міністерств робити не будемо", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що аграрна сфера повинна мати своє міністерство, а його створення є лише питанням часу.

Нагадаємо, президент назвав терміни появи міністерства аграрної політики та призначення його голови.