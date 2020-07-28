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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
28 июля 2020, 18:48 2

Запасы газа в украинских хранилищах побили прошлогодний рекорд

28 июля 2020, 18:48 2
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Нынешние показатели закачки газа являются рекордными
Нынешние показатели закачки газа являются рекордными
Фото: flickr
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В украинских подземных хранилищах газа по состоянию на конец июля хранится 21,8 млрд кубометров, что превышает прошлогодний максимум.

Об этом сообщает "Укртрансгаз", передает RegioNews.

27 июля 2020 года уровень наполнения украинских ПХГ достиг 21,8 млрд куб. м. Именно таким был активный объем газа в подземных хранилищах прошлого года на конец сезона закачки в ноябре. В этом году этот уровень достигнут на 100 дней раньше", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 августа 2019 года в подземных хранилищах сохранялось 15,9 млрд куб. м голубого топлива. В "Укртрансгазе" ожидают, что к началу сезона отбора украинские подземные газохранилища будут наполнены примерно на 25,5-26,5 млрд куб. м.

При этом в 2020 году максимальный уровень активного объема газа в хранилищах увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом.

При таких результатах этот сезон закачки станет самым продуктивным за всю историю украинских газохранилищ", - сообщили в "Укртрансгазе".

Напомним, рынок газа для населения в Украине заработает с 1 августа, поставщиком последней надежды на рынке будет выступать "Нафтогаз Украины".

Украина газ экономика Укртрансгаз хранилище
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