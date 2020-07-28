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28 липня 2020, 08:46 4

Шмигаль: кількість виданих кредитів за програмою "5-7-9%" подвоїлася за тиждень

28 липня 2020, 08:46 4
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Малий і середній бізнес користується ініціативою президента
Малий і середній бізнес користується ініціативою президента
Фото: з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив позитивну динаміку видачі кредитів за програмою доступного кредитування "5-7-9%", що ініційована президентом Володимиром Зеленським.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Ініціатива Президента дає результат, і малий та середній бізнес отримує дешевий кредитний ресурс. Позитивом безумовно є і динаміка виданих кредитів, адже за останній тиждень їхня кількість зросла майже вдвічі", - підкреслив Шмигаль.

У той же час відсоток відмов з боку банків продовжує скорочуватися, і це також частина успіху оновленої програми, вважає прем'єр.

Наголошується, що в цілому за станом на 27 липня 2020 року, вже видано 1,446 кредитів на загальну суму 2,413 мільярда гривень.

Так, за минулий тиждень уповноважені банки уклали 196 нових кредитних угод на загальну суму 638 млн гривень.

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомляв, що відновлення економіки України розраховано на три роки.

Кабмін кредит Деніс Шмигаль економіка Програма
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