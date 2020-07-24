На Кіровоградщині депутата міськради заарештували з можливістю внесення 51,5 млн грн застави

Депутат розтратив близько 11 тис тонн зерна кукурудзи вартістю понад 51 млн гривень

Депутат розтратив близько 11 тис тонн зерна кукурудзи вартістю понад 51 млн гривень

Фото: Нацполіція

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід депутату Долинської міської ради Кіровоградської області, якого підозрюють у розтраті зерна на 51 мільйон гривень, у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі понад 51,5 млн грн.

Про це йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора, інформує RegioNews.

Депутату Долинської міської ради Кіровоградської області, якого підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України), обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 51 581 166 грн", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, депутат, будучи директором та учасником ТОВ "Долинський комбікормовий завод", шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратив близько 11 тис тонн зерна кукурудзи вартістю понад 51 млн грн, яка була передана цьому товариству на відповідальне зберігання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці повідомили депутату Долинської мiськради Кiровоградської областi про підозру за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.