Дефицит госбюджета в первом полугодии составил 18,8 миллиарда гривен
Дефицит бюджета образовался из-за невыполнения плана доходов и перевыполнение плана расходов
Дефицит бюджета образовался из-за невыполнения плана доходов и перевыполнение плана расходов
Государственный бюджет Украины за январь-июнь выполнен с дефицитом 18,8 миллиарда гривен
Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, пишет RegioNews.
При этом, доходы госбюджета за этот период достигли 519,39 млрд грн, а расходы - 536,9 млрд грн.
Внешние заимствования составляли 109,33 млрд грн, а погашение - 156,16 млрд грн.
Напомним, сегодня стало известно, что Кабмин полностью распределил средства "антикоронавирусного" Фонда.
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