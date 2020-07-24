Дефицит госбюджета в первом полугодии составил 18,8 миллиарда гривен

Дефицит бюджета образовался из-за невыполнения плана доходов и перевыполнение плана расходов

Дефицит бюджета образовался из-за невыполнения плана доходов и перевыполнение плана расходов

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Государственный бюджет Украины за январь-июнь выполнен с дефицитом 18,8 миллиарда гривен

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, пишет RegioNews.

При этом, доходы госбюджета за этот период достигли 519,39 млрд грн, а расходы - 536,9 млрд грн.

Заимствования за январь-июнь составили почти 263 млрд грн.

Внешние заимствования составляли 109,33 млрд грн, а погашение - 156,16 млрд грн.

Напомним, сегодня стало известно, что Кабмин полностью распределил средства "антикоронавирусного" Фонда.