16:52  23 липня
Швейцарія виділила 1,4 мільйона франків на забезпечення Донбасу водою
14:42  23 липня
Львів`яни не хочуть голосувати за кандидатів в мери від "Слуги народу" - РЕЙТИНГ
17:12  23 липня
Інформаційну систему "Вибори" цьогоріч не оновлять – ЦВК
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
23 липня 2020, 18:43 3

"Укрзалізниця" знову буде годувати пасажирів у швидкісних поїздах

23 липня 2020, 18:43 3
Читайте также на русском языке
Раніше послуги харчування були скасовані через пандемію коронавірусу
Раніше послуги харчування були скасовані через пандемію коронавірусу
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

"Укрзалізниця" поновила харчування пасажирів у поїздах далекого сполучення.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Також компанія розпочала продаж кондитерських виробів, води та інших холодних напоїв.

Під час подорожі швидкісними поїздами "Інтерсіті+" та "Інтерсіті" пасажири можуть придбати не лише питну воду, холодні напої, а й продукти харчування в індивідуальній упаковці та готові страви, які попередньо розфасовані в щільно закриту тару та не потребують нагрівання", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що продаж продуктів здійснюється на підставі договору із "Вог Кафе".

Також пасажири повинні тримати безпечну дистанцію та перебувати у вагоні-буфеті не більше двох осіб.

Нагадаємо, з 16 липня "Укрзалізниця" продаватиме всі місця у потягах київського напрямку.

карантин Укрзализныця поїзд продукти харчування торговля
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У голови Держагентства туризму виявили коронавірус
23 липня 2020, 11:33
Міський голова Слов'янська захворів коронавірусом
23 липня 2020, 11:16
Ляшко розповів про роботу українських шкіл в умовах пандемії
23 липня 2020, 10:09
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Місцеві вибори на Херсонщині: динозаври та акваріумні рибки
Всі публікації »
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »