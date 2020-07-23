"Укрзалізниця" знову буде годувати пасажирів у швидкісних поїздах
"Укрзалізниця" поновила харчування пасажирів у поїздах далекого сполучення.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.
Також компанія розпочала продаж кондитерських виробів, води та інших холодних напоїв.
Під час подорожі швидкісними поїздами "Інтерсіті+" та "Інтерсіті" пасажири можуть придбати не лише питну воду, холодні напої, а й продукти харчування в індивідуальній упаковці та готові страви, які попередньо розфасовані в щільно закриту тару та не потребують нагрівання", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що продаж продуктів здійснюється на підставі договору із "Вог Кафе".
Також пасажири повинні тримати безпечну дистанцію та перебувати у вагоні-буфеті не більше двох осіб.
Нагадаємо, з 16 липня "Укрзалізниця" продаватиме всі місця у потягах київського напрямку.