"Укрзалізниця" знову буде годувати пасажирів у швидкісних поїздах

Раніше послуги харчування були скасовані через пандемію коронавірусу

Раніше послуги харчування були скасовані через пандемію коронавірусу

Фото: Facebook

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Також компанія розпочала продаж кондитерських виробів, води та інших холодних напоїв.

Під час подорожі швидкісними поїздами "Інтерсіті+" та "Інтерсіті" пасажири можуть придбати не лише питну воду, холодні напої, а й продукти харчування в індивідуальній упаковці та готові страви, які попередньо розфасовані в щільно закриту тару та не потребують нагрівання", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що продаж продуктів здійснюється на підставі договору із "Вог Кафе".

Також пасажири повинні тримати безпечну дистанцію та перебувати у вагоні-буфеті не більше двох осіб.

Нагадаємо, з 16 липня "Укрзалізниця" продаватиме всі місця у потягах київського напрямку.