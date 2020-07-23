"Укрзализныця" снова будет кормить пассажиров в скоростных поездах

Ранее услуги питания были отменены из-за пандемии коронавируса

Ранее услуги питания были отменены из-за пандемии коронавируса

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Также компания начала продавать кондитерские изделия, воду и другие холодные напитки.

Во время путешествия скоростными поездами "Интерсити+" и "Интерсити" пассажиры могут приобрести не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке и готовые блюда, которые предварительно расфасованные в плотно закрытую тару и не требуют нагрева", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что продажа продуктов осуществляется на основании договора с "Вог Кафе".

Также пассажиры должны держать безопасную дистанцию ​​и находиться в вагоне-буфете не более двух человек.

Напомним, с 16 июля "Укрзализныця" будет продавать все места в поездах киевского направления.