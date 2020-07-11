Підрив авто "Укрпошти": серед підозрюваних працівник цієї компанії

Співробітники поліції затримали чотирьох підозрюваних у пограбуванні

Співробітники поліції затримали чотирьох підозрюваних у пограбуванні

Фото: UA:Полтава

Один із підозрюваних у підриві автомобіля "Укрпошти" в Полтавській області є її працівником.

Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Відомо, що поліція розслідує цю справу за трьома статтями — замах на вбивство з корисливих мотивів, розбій та привласнення вогнепальної зброї.

Правоохоронці підозрюють, що автомобіль з грошима підірвали дистанційно, чоловікам загрожує довічне ув’язнення.

10 липня ввечері Октябрський районний суд Полтави затримав підозрюваних відповідно до ст. 190 КПК України, очікується засідання із обрання усім 4 підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, 10 липня поліція затримала трьох підозрюваних у пограбуванні машини "Укрпошти" на Полтавщині.