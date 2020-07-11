Підрив авто "Укрпошти": серед підозрюваних працівник цієї компанії
Співробітники поліції затримали чотирьох підозрюваних у пограбуванні
Співробітники поліції затримали чотирьох підозрюваних у пограбуванні
Один із підозрюваних у підриві автомобіля "Укрпошти" в Полтавській області є її працівником.
Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина", передає RegioNews.
Відомо, що поліція розслідує цю справу за трьома статтями — замах на вбивство з корисливих мотивів, розбій та привласнення вогнепальної зброї.
Правоохоронці підозрюють, що автомобіль з грошима підірвали дистанційно, чоловікам загрожує довічне ув’язнення.
10 липня ввечері Октябрський районний суд Полтави затримав підозрюваних відповідно до ст. 190 КПК України, очікується засідання із обрання усім 4 підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, 10 липня поліція затримала трьох підозрюваних у пограбуванні машини "Укрпошти" на Полтавщині.
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