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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 липня 2020, 16:40 3

Підрив авто "Укрпошти": серед підозрюваних працівник цієї компанії

11 липня 2020, 16:40 3
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Співробітники поліції затримали чотирьох підозрюваних у пограбуванні
Співробітники поліції затримали чотирьох підозрюваних у пограбуванні
Фото: UA:Полтава
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Один із підозрюваних у підриві автомобіля "Укрпошти" в Полтавській області є її працівником.

Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Відомо, що поліція розслідує цю справу за трьома статтями — замах на вбивство з корисливих мотивів, розбій та привласнення вогнепальної зброї.

Правоохоронці підозрюють, що автомобіль з грошима підірвали дистанційно, чоловікам загрожує довічне ув’язнення.

10 липня ввечері Октябрський районний суд Полтави затримав підозрюваних відповідно до ст. 190 КПК України, очікується засідання із обрання усім 4 підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, 10 липня поліція затримала трьох підозрюваних у пограбуванні машини "Укрпошти" на Полтавщині.

Полтавська область Укрпошта поліція Пограбування суд
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