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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июля 2020, 18:50 2

"Укрпочта" продала в Киеве недвижимости на 18 миллионов гривен

17 июля 2020, 18:50 2
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Цена помещений выросла более чем 3 раза от начальной стоимости
Цена помещений выросла более чем 3 раза от начальной стоимости
Фото: Facebook
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"Укрпочта" во время открытых торгов продала за 17999999 грн складские помещения в Киеве.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, передает RegioNews.

По его словам, это первый заключенный договор по продаже недвижимости.

Новый владелец складских помещений в Киеве купил их за 17999999 грн. Цена выросла более чем 3 раза от первоначальной стоимости. Двигаемся дальше. На очереди заключения новых соглашений по торгам, которые состоялись", - написал он.

О каких именно помещения идет речь, руководитель "Укрпочты" не уточнил.

Смелянский добавил, что на следующей неделе состоятся новые аукционы, на которых будут выставлены на продажу новые объекты.

Это, в частности, туристическая база на побережье Черного моря в селе Рыбаковка Николаевской области, здания в Броварах под Киевом и в пригороде Львова.

Напомним, 15 июля отель "Днепр" в центре Киева продали за 1,11 миллиарда гривен.

Фонд госимущества аукцион Укрпочта продажа Недвижимость
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