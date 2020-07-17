"Укрпочта" продала в Киеве недвижимости на 18 миллионов гривен
"Укрпочта" во время открытых торгов продала за 17999999 грн складские помещения в Киеве.
Об этом в Facebook сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, передает RegioNews.
По его словам, это первый заключенный договор по продаже недвижимости.
Новый владелец складских помещений в Киеве купил их за 17999999 грн. Цена выросла более чем 3 раза от первоначальной стоимости. Двигаемся дальше. На очереди заключения новых соглашений по торгам, которые состоялись", - написал он.
О каких именно помещения идет речь, руководитель "Укрпочты" не уточнил.
Смелянский добавил, что на следующей неделе состоятся новые аукционы, на которых будут выставлены на продажу новые объекты.
Это, в частности, туристическая база на побережье Черного моря в селе Рыбаковка Николаевской области, здания в Броварах под Киевом и в пригороде Львова.
Напомним, 15 июля отель "Днепр" в центре Киева продали за 1,11 миллиарда гривен.