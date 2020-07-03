09:44  03 липня
Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 900 нових випадків
20:15  02 липня
У КМДА побилися депутат Київради та заступник головного архітектора Києва
08:19  03 липня
Ситуація на Донбасі: бойовики 10 разів порушили "тишу"
UA | RU
UA | RU
03 липня 2020, 08:49 8

Відставка Смолія зірвала Україні "угоду десятиліття" - Мінфін

03 липня 2020, 08:49 8
Читайте также на русском языке
Відставка глави Нацбанку викликала багато запитань у інвесторів
Відставка глави Нацбанку викликала багато запитань у інвесторів
Фото: НБУ
Читайте также
на русском языке

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що відставка голови НБУ Якова Смолія зірвала Україні "угоду десятиліття" - мова йде про розміщення єврооблігацій.

Як передає RegioNews, про це Марченко повідомив в ефірі телеканалу "1+1".

Вчора відбулася одна важлива подія - вона була трохи шоковою, що зірвало нам угоду десятиліття. Я не побоюся цього слова. Тому що така прибутковість, з якою ми вчора могли запозичити, - останній раз така прибутковість була у 2007-2011 роках", - повідомив він.

За його словами розміщення єврооблігацій довелося скасувати, оскільки відставка голови центробанку - неординарна подія для інвесторів.

"Виникає багато питань. Ми змушені були припинити розміщення - і сьогодні вранці воно було скасовано. Це було зважене рішення з урахуванням тих факторів, які були", - сказав Марченко.

Нагадаємо, Україна збиралася розмістити євробонди на 1,75 млрд доларів з терміном погашення в 2033 році під 7,3-7,4%.

1 липня про свою відставку із-за постійного політичного тиску заявив голова НБУ Яків Смолій.

Президент Зеленський зареєстрував у Верховній раді проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Профільний комітет Верховної Ради підтримав відставку Смолія.

НБУ Мінфин інвестиції Нацбанк Яків Смолій
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Геннадій Москаль
Всі блоги »