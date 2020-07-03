Відставка Смолія зірвала Україні "угоду десятиліття" - Мінфін

Відставка глави Нацбанку викликала багато запитань у інвесторів

Відставка глави Нацбанку викликала багато запитань у інвесторів

Фото: НБУ

Як передає RegioNews, про це Марченко повідомив в ефірі телеканалу "1+1".

Вчора відбулася одна важлива подія - вона була трохи шоковою, що зірвало нам угоду десятиліття. Я не побоюся цього слова. Тому що така прибутковість, з якою ми вчора могли запозичити, - останній раз така прибутковість була у 2007-2011 роках", - повідомив він.

За його словами розміщення єврооблігацій довелося скасувати, оскільки відставка голови центробанку - неординарна подія для інвесторів.

"Виникає багато питань. Ми змушені були припинити розміщення - і сьогодні вранці воно було скасовано. Це було зважене рішення з урахуванням тих факторів, які були", - сказав Марченко.

Нагадаємо, Україна збиралася розмістити євробонди на 1,75 млрд доларів з терміном погашення в 2033 році під 7,3-7,4%.

1 липня про свою відставку із-за постійного політичного тиску заявив голова НБУ Яків Смолій.

Президент Зеленський зареєстрував у Верховній раді проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Профільний комітет Верховної Ради підтримав відставку Смолія.