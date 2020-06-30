16:07  30 июня
Минобразования планирует снизить порог прохождения ВНО из-за карантина
19:37  30 июня
С 1 июля в Украине вырастут пенсии
17:58  30 июня
В зоне ООС два масштабных обстрела, двое военных ранены
UA | RU
UA | RU
30 июня 2020, 21:37 4

Саакашвили анонсировал масштабную реформу таможни

30 июня 2020, 21:37 4
Читайте також українською мовою
На заседании Национального совета реформ под председательством президента представлена концепция реформирования таможни
На заседании Национального совета реформ под председательством президента представлена концепция реформирования таможни
Фото: Shutterstock
Читайте також
українською мовою

Отмечалось, что таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет Regionews.

Создание сети открытых таможенных пространств" будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, состоится автоматизация и диджитализация таможенной системы, считают в Нацсовете.

Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это на платный сервис", - отметил председатель исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

Реформа также предусматривает ужесточение ответственности за контрабанду.

Кроме того, предлагается унифицировать таможенные ставки. Сейчас Украина является одним из антирекордсменов в мире по количеству ставок пошлин.

Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет внедрить реформу в жизнь", - сказал Зеленский, подводя итог обсуждения.

Напомним, 6 марта председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в случае, если новый Кабмин не будет поддерживать его реформы, он готов покинуть должность.

24 апреля Кабинет министров уволил Максима Нефедова с поста главы Таможенной службы. Тогда же уволили и руководителя налоговой службы Сергея Верланова.

20 мая стало известно, что Нефедов обжалует в суде решение о своем увольнении.

таможня реформа Михаил Саакашвили Нацсовет президент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Ровенщине депутаты просят Зеленского создать пятый район
30 июня 2020, 14:45
Большинство украинцев не одобряет действия Зеленского - опрос
29 июня 2020, 16:41
Зеленский в поздравлении ко Дню конституции забыл о двух регионах
28 июня 2020, 16:16
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »