Саакашвили анонсировал масштабную реформу таможни

На заседании Национального совета реформ под председательством президента представлена концепция реформирования таможни

На заседании Национального совета реформ под председательством президента представлена концепция реформирования таможни

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Отмечалось, что таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет Regionews.

Создание сети открытых таможенных пространств" будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, состоится автоматизация и диджитализация таможенной системы, считают в Нацсовете.

Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это на платный сервис", - отметил председатель исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

Реформа также предусматривает ужесточение ответственности за контрабанду.

Кроме того, предлагается унифицировать таможенные ставки. Сейчас Украина является одним из антирекордсменов в мире по количеству ставок пошлин.

Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет внедрить реформу в жизнь", - сказал Зеленский, подводя итог обсуждения.

Напомним, 6 марта председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в случае, если новый Кабмин не будет поддерживать его реформы, он готов покинуть должность.

24 апреля Кабинет министров уволил Максима Нефедова с поста главы Таможенной службы. Тогда же уволили и руководителя налоговой службы Сергея Верланова.

20 мая стало известно, что Нефедов обжалует в суде решение о своем увольнении.