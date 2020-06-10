Скандал в "Укрзалізниці": чиновники намагалися розграбувати понад 10 млн гривень

Прокуратура вже повідомила про підозру чотирьом особам

Прокуратура вже повідомила про підозру чотирьом особам

Фото: з відкритих джерел

Більше 10 мільйонів гривень намагалися розграбувати чиновники "Укрзалізниці" на запровадження електронного квитка на "Бориспільський експрес". Спеціалізована антикорупційна прокуратура у зв'язку з цим вже повідомила про підозру 4 особам.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на прес-службу САП.

Наголошується, що про підозру повідомлено директору філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ "Укрзалізниці", його колишньому заступнику і ще двом особам – директорові приватної фірми і бенефіціарному власнику іншої приватної компанії".

Чиновникам інкримінують ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 (незакінчений замах на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, вчинене посадовими особами державної компанії шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб) КК.

Так, слідство встановило, що в 2018 році посадові особи "Укрзалізниці" ініціювали закупівлю нового програмного забезпечення для організації системи продажу е-квитків для "Бориспільського експресу".

За даними САП, службовці підробили документацію, щоб уникнути відкритих торгів та провести закупівлю з переговорної процедурою.

Під час експертизи з'ясувалося, що надане для продажу квитків на "Бориспільський експрес" програмне забезпечення фактично дублює функціональні можливості вже наявного електронного сервісу "Укрзалізниці", а тому не вимагає додаткових витрат.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ розкрила генерального директора одного з держпідприємств концерну "Укроборонпром", який залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого закінчився.