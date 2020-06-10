09:49  10 червня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано найбільшу смертність з початку пандемії
14:46  10 червня
Окупанти відмовляються пропускати людей через КПВВ на Донбасі
12:49  10 червня
В Україні блокували контрабанду запчастин до російських танків
UA | RU
UA | RU
10 червня 2020, 15:26 6

Уряд призначив нового главу Госгеокадастра

10 червня 2020, 15:26 6
Читайте также на русском языке
Ним став Роман Лещенко
Ним став Роман Лещенко
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабмін призначив уповноваженого президента з земельних питань Романа Лещенко керівником Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Роман Лещенко закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії в галузі права.

Нагадаємо, 26 травня Кабмін звільнив Дениса Башлика з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Довідка: Лещенко Роман Миколайович народився в 1988 році в селі Нагірна Жашківського району Черкаської області. Одружений, виховує двох синів.

У 2007 році працював у сільськогосподарському холдингу OSD Group, обіймав посаду головного юридичного консультанта холдингу.

У 2013 році заснував власну агроконсалтинговую компанію "Український аграрний центр". В той же час почав викладати в Київському національному університеті ім. Шевченка.

Лещенко є засновником і керівником групи компаній "Агродар".

Депутат Жашківської районної ради Роман Лещенко в жовтні 2019 року був призначений Володимиром Зеленським на позаштатну посаду уповноваженого з земельних питань.

депутат Держгеокадастр посада Кабмін Володимир Зеленський
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Сергій Лещенко
Всі блоги »