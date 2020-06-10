Уряд призначив нового главу Госгеокадастра

Ним став Роман Лещенко

Ним став Роман Лещенко

Фото: з відкритих джерел

Кабмін призначив уповноваженого президента з земельних питань Романа Лещенко керівником Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Роман Лещенко закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії в галузі права.

Нагадаємо, 26 травня Кабмін звільнив Дениса Башлика з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Довідка: Лещенко Роман Миколайович народився в 1988 році в селі Нагірна Жашківського району Черкаської області. Одружений, виховує двох синів.

У 2007 році працював у сільськогосподарському холдингу OSD Group, обіймав посаду головного юридичного консультанта холдингу.

У 2013 році заснував власну агроконсалтинговую компанію "Український аграрний центр". В той же час почав викладати в Київському національному університеті ім. Шевченка.

Лещенко є засновником і керівником групи компаній "Агродар".

Депутат Жашківської районної ради Роман Лещенко в жовтні 2019 року був призначений Володимиром Зеленським на позаштатну посаду уповноваженого з земельних питань.