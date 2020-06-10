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10 червня 2020, 11:51 10

Жителі Ірпеня мітингували під стінами Кабміну за право міста бути районним центром

10 червня 2020, 11:51 10
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Учасники акції виступили проти перенесення районного центру в Бучу
Учасники акції виступили проти перенесення районного центру в Бучу
Фото: Facebook
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Під Кабінетом міністрів України жителі Ірпеня мітингували проти зниження статусу міста в результаті адміністративної реформи, відповідно до якої, одним з майбутніх шести районних центрів Київської області має стати місто Буча замість Ірпеня.

Про це у Facebook написав перший заступник міського голови Олександр Маркушин, передає Regionews.

Ми хочемо, щоб наші аргументи почули в Кабінеті міністрів. І особливо – у Міністерстві розвитку громад і територій. Ми віримо, що адміністративна реформа на Київщині буде справедливою",- повідомив він.

За його словами, він обговорив принципи районування спільно з головою Київської ОДА Василем Володіним, та додає – "Ірпінь має усі законні підстави стати центром новоутвореного адміністративного району”.

Раніше повідомлялось, що у Києві протестували вкладники "Аркади".

Кабмін митинг протести Ірпінь Район
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