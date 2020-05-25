В Україні продадуть єдиний завод, який випускає вантажівки

12 червня ПрАТ "АвтоКрАЗ" піде з молотка на великому аукціоні

12 червня ПрАТ "АвтоКрАЗ" піде з молотка на великому аукціоні

12 червня Фонд гарантування вкладів проведе аукціон з продажу прав стягнення боргів ПрАТ «АвтоКрАЗ» перед юридичними особами на 6,8 млрд грн.

Про це пише RegioNews з посиланням на Фонд гарантування вкладів.

Серед юридичних осіб, яким заборгувало підприємство є і колишній банк "Фінанси та кредит", який надавав позики ПрАТ"АвтоКрАЗ".

Основними об’єктами застави за кредитами у складі пулу є кілька цілісних майнових комплексів загальною площею 511 392,63 кв м, розташованих у Полтавській області. Серед них – автозавод із виробництва великовантажних автомобілів, а також завод із виробництва пневматичної гальмівної апаратури для автотранспортних засобів.

У переліку заставного майна, права на яке будуть продавати – Кременчуцький автомобільний завод, який є єдиним в Україні виробником вантажних автомобілів. Початкова вартість Кременчуцького лоту – 1,66 млрд грн.

Якщо з першого разу разу завод не куплять, то його продаватимуть знову, але вже зі знижкою – всього за 830,6 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно одеський стадіон "Чорноморець" також продали за борги лише з 17-ї спроби. Стадіон купила американська компанія.

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