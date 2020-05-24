Одеський стадіон "Чорноморець" продали з сімнадцятої спроби
Майновий комплекс, а також боргові вимоги за 40 кредитними договорами Імексбанку, за якими стадіон проходив у якості застави, придбали іноземці
Про це пише "Думская" з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, повідомляє RegioNews.
Торги відбулися з голландської моделі аукціону. Стартова ціна становила 139 млн 895 тис гривень. Це на 89 млн менше, ніж під час попередніх торгів, які пройшли невдало 13 травня.
Вперше стадіон спробували продати в травні минулого року за 1 млрд 139 млн грн, але за весь цей час не знайшлося жодного охочого придбати майновий комплекс. Лише 17-та спроба виявилася вдалою. Об'єкт продали на 946 млн 895 тисяч грн дешевше від первісної ціни.
Справа в тому, що крім футбольної арени, готелі, фітнес-центру, паркінгу та іншої нерухомості покупець отримає залишилися від збанкрутілого колишнього власника стадіону "Імексбанку" вимоги по 40 кредитним договорам, по яким арена виступала заставним майном.
З 25 грудня 2014 року стадіон "Чорноморець" був єдиним забезпеченням за кредитами, які видав 41 компанії збанкрутілий "Імексбанк". Всі ці компанії пов'язані з колишнім нардепом Климовим, таким чином бізнесмен зумів вивести з фінустанови 8,3 млрд грн.
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