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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
25 мая 2020, 10:55 24

В Украине продадут единственный завод, который выпускает грузовики

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25 мая 2020, 10:55 24
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12 июня ЧАО "АвтоКрАЗ" уйдет с молотка на большом аукционе
12 июня ЧАО "АвтоКрАЗ" уйдет с молотка на большом аукционе

12 июня Фонд гарантирования вкладов проведет аукцион по продаже прав взыскание долгов ЧАО «АвтоКрАЗ» перед юридическими лицами на 6,8 млрд грн.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов.

Среди юридических лиц, которым задолжало предприятие является и бывший банк "Финансы и кредит", который предоставлял ссуды ЧАО "АвтоКрАЗ".

Основными объектами залога по кредитам в составе пула есть несколько целостных имущественных комплексов общей площадью 511 392,63 кв м, расположенных в Полтавской области. Среди них – автозавод по производству большегрузных автомобилей, а также завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств.

В перечне залогового имущества, права на которое будут продавать – Кременчугский автомобильный завод, который является единственным в Украине производителем грузовых автомобилей. Начальная стоимость Кременчугского лота – 1,66 млрд грн.

Если с первого раза раз завод не купят, то его будут продавать снова, но уже со скидкой – всего за 830,6 млн грн.

Напомним, недавно одесский стадион "Черноморец" также продали за долги только с 17-й попытки. Стадион купила американская компания.

Ранее сообщалось, что гостиница "Днепр" продадут сразу после окончания карантина


Полтавская область Кременчуг авто торги предприятие аукцион продажа долги
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