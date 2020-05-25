В Украине продадут единственный завод, который выпускает грузовики
12 июня Фонд гарантирования вкладов проведет аукцион по продаже прав взыскание долгов ЧАО «АвтоКрАЗ» перед юридическими лицами на 6,8 млрд грн.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов.
Среди юридических лиц, которым задолжало предприятие является и бывший банк "Финансы и кредит", который предоставлял ссуды ЧАО "АвтоКрАЗ".
Основными объектами залога по кредитам в составе пула есть несколько целостных имущественных комплексов общей площадью 511 392,63 кв м, расположенных в Полтавской области. Среди них – автозавод по производству большегрузных автомобилей, а также завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств.
В перечне залогового имущества, права на которое будут продавать – Кременчугский автомобильный завод, который является единственным в Украине производителем грузовых автомобилей. Начальная стоимость Кременчугского лота – 1,66 млрд грн.
Если с первого раза раз завод не купят, то его будут продавать снова, но уже со скидкой – всего за 830,6 млн грн.
Напомним, недавно одесский стадион "Черноморец" также продали за долги только с 17-й попытки. Стадион купила американская компания.
Ранее сообщалось, что гостиница "Днепр" продадут сразу после окончания карантина
- 14:36 25 мая В Украине создадут запас средств для борьбы с COVID-19
- 14:35 25 мая В Украине разоблачили мошенников, которые продавали биодобавки "от коронавируса"
- 14:16 25 мая В Днепре уволили руководителя лабораторного центра, который искажал ПЦР-тесты
- 14:13 25 мая На Житомирщине вандалы осквернили православные святыни
- 13:49 25 мая "Батькивщина" вышла из самоизоляции
- 13:39 25 мая Вадим Столар создает сеть телеканалов под политпроект Левочкина и Бойко
- 19:30 24 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 12:00 19 мая "Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу
- 12:00 20 мая Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
- 21:12 23 мая Появились подробности убийства нардепа Валерия Давыденко