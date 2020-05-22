09:58  22 травня
Коронавірус в Україні: вже зафіксовано понад 20 тисяч випадків інфекції
09:29  22 травня
Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці на $5 млрд
16:14  22 травня
В Одеській області правоохоронці "зачищають" банду Румуна
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
22 травня 2020, 14:09 15

Полтавщина однією з перших почала виплачувати 300% надбавки медикам, які борються з COVID-19

Читайте также
на русском языке
22 травня 2020, 14:09 15
Читайте также на русском языке
На надбавки полтавським медикам виділили понад 1,6 млн грн
Фото: Полтавська ОДА
На надбавки полтавським медикам виділили понад 1,6 млн грн

Працівникам Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф нарахували 300% надбавок до окладу за квітень.

Загалом доплати за квітень вже нарахували 130 медикам - 18 лікарям, 66 фельдшерам і 46 водіям "швидких".

Про виплати надбавок повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі та у соцмережі Facebook.

Я акцентую на тому, що, починаючи з квітня, надбавки медперсоналу, який бореться з COVID, виплачують через НСЗУ. Усі медзаклади Полтавщини, які мали укласти контракти, це вже зробили. Очікуємо від НСЗУ перерахунок всіх передбачених коштів до медустанов області", - наголосив Олег Синєгубов.

Голова ОДА підкреслив, що стан виплат медикам постійно контролюється облдержадміністрацією.

Полтавщина одна з перших почала виплачувати 300% надбавки медикам, які працюють з хворими на COVID. Ще вчора ввечері...

Опубліковано Олегом Синєгубовим Пʼятниця, 22 травня 2020 р.

Нагадаємо, що за березень 78 медичних працівників закладів охорони здоров’я Кременчука, які були зайняті на ліквідації гострої респіраторної хвороби СОVID-19, отримали виплати на загальну суму 223,4 тисяч грн. Ці видатки здійснено за рахунок перерахованої субвенції з державного бюджету. Крім того, медикам було виплачено стимулюючі доплати у вигляді премії на загальну суму 1477,6 тисяч грн.

Загалом Полтавська область першою у повному обсязі виплатила обіцяну доплату медичним працівникам, які працювали з хворими на COVID-19.

Також сьогодні медики Полтавщини отримали 49 нових карет "швидкої".


зарплати Полтава швидка допомога Олег Синєгубов Полтавська область медики лікарі ОДА
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 травня 2020, 22:07
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Всі досьє »