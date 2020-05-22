Полтавщина однією з перших почала виплачувати 300% надбавки медикам, які борються з COVID-19

На надбавки полтавським медикам виділили понад 1,6 млн грн

Фото: Полтавська ОДА

На надбавки полтавським медикам виділили понад 1,6 млн грн

Працівникам Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф нарахували 300% надбавок до окладу за квітень.

Загалом доплати за квітень вже нарахували 130 медикам - 18 лікарям, 66 фельдшерам і 46 водіям "швидких".

Про виплати надбавок повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі та у соцмережі Facebook.

Я акцентую на тому, що, починаючи з квітня, надбавки медперсоналу, який бореться з COVID, виплачують через НСЗУ. Усі медзаклади Полтавщини, які мали укласти контракти, це вже зробили. Очікуємо від НСЗУ перерахунок всіх передбачених коштів до медустанов області", - наголосив Олег Синєгубов.

Голова ОДА підкреслив, що стан виплат медикам постійно контролюється облдержадміністрацією.

Полтавщина одна з перших почала виплачувати 300% надбавки медикам, які працюють з хворими на COVID. Ще вчора ввечері... Опубліковано Олегом Синєгубовим Пʼятниця, 22 травня 2020 р.

Нагадаємо, що за березень 78 медичних працівників закладів охорони здоров’я Кременчука, які були зайняті на ліквідації гострої респіраторної хвороби СОVID-19, отримали виплати на загальну суму 223,4 тисяч грн. Ці видатки здійснено за рахунок перерахованої субвенції з державного бюджету. Крім того, медикам було виплачено стимулюючі доплати у вигляді премії на загальну суму 1477,6 тисяч грн.

Загалом Полтавська область першою у повному обсязі виплатила обіцяну доплату медичним працівникам, які працювали з хворими на COVID-19.

Також сьогодні медики Полтавщини отримали 49 нових карет "швидкої".