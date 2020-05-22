Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества на $5 млрд
Власти Украины достигли соглашения (Staff Level Agreement) с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млрд долларов США. Программа рассчитана на 18 месяцев.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный релиз МВФ.
Так, накануне сотрудники МВФ во главе с Иванной Владков Холлар завершили дистанционные обсуждения с украинскими властями.
"Новый stand-by с запрашиваемым доступом в размере 5 млрд долларов США будет направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия COVID-19... Это будет гарантировать, что Украина будет готова вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится", - говорится в заявлении.
Отмечается, что предварительное соглашение еще будет утверждаться руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ.
Напомним, накануне президент Украины также подписал так называемый "антиколомойский" закон, который был одним из условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.
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