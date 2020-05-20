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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
20 мая 2020, 11:48 9

Отель "Днепр" продадут сразу после окончания карантина

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20 мая 2020, 11:48 9
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К приватизации готовят также ПАО "Центрэнерго"
К приватизации готовят также ПАО "Центрэнерго"

С продажи гостиницы «Днепр» начнется следующий этап большой приватизации в Украине

Следующий этап большой приватизации начнется после завершения эпидемии COVID-19 в Украине, заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

Об этом передает RegioNews.

Отель "Днепр" станет пилотным проектом нового этапа большой приватизации", - заявил Зеленский.

Президент также рассказал, что к приватизации готовятся также другие крупные предприятия, которые не относятся к стратегически важным объектам.

Также Зеленский подтвердил, что к приватизации готовят и ПАО "Центрэнерго".

В то же время, по словам президента, Фонд государственного имущества Украины перевыполнил план поступлений малой приватизации.

Напомним, в феврале Фонд государственного имущества Украины анонсировал аукцион по продаже гостиницы "Днепр", который расположен на Европейской площади в центре Киева.

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президент Владимир Зеленский приватизация Фонд госимущества
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