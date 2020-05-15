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15 травня 2020, 17:21 4

За реєстрацію нових "швидких" Одеська ОДА заплатить більше семи млн грн

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15 травня 2020, 17:21 4
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Автомобілі повинні пройти всю процедуру реєстрації та отримати номерні знаки
Фото: Думская
Автомобілі повинні пройти всю процедуру реєстрації та отримати номерні знаки

Одеській ОДА доведеться заплатити більше семи мільйонів за взяття на облік 85 карет швидкої допомоги, які незабаром повинні віддати медикам.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Розпорядження про виділення 7 млн 305,7 тис. гривень голова Одеської ОДА Максим Куций підписав 13 травня.

Таким чином, зареєструвати один автомобіль обійдеться бюджету в 82,3 тис. гривень.

Вчора Куций продемонстрував представникам ЗМІ нові швидкі Ford Transit. На зустрічі він пообіцяв передати машини центру екстреної медицини до вівторка, але тільки в тому випадку, якщо їх оформлять і присвоять держномери. Глава області стверджує, що авто повністю укомплектовані.


швидка допомога Максим Куций Одеса медики
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