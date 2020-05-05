МОЗ не буде згортати медреформу

В уряді уточнили, що хочуть усього лише виправити помилки

Фото: Facebook Максим Степанов

В уряді уточнили, що хочуть усього лише виправити помилки

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що без перегляду медреформи в Україні закриються 332 лікарні. Без роботи можуть залишитися 50 тисяч медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Голова МОЗ Максим Степанов повідомив також, що, переглядаючи медреформу, Кабмін не відмовляється від змін у галузі. Міністр пояснив, що збирається усунути допущені попередниками помилки. Ініціатором змін став президент України Володимир Зеленський.

З 11 травня уряд обіцяє розпочати масштабну експертизу медичної інфраструктури. В цей же час повинні почати розробку державних стандартів надання допомоги. Як пояснив Степанов, все це необхідно для того, щоб сформувати об'єктивний рівень тарифів на медобслуговування, що і буде визначати бюджет.

При цьому замовляти послуги, як і раніше, буде Національна служба здоров'я, яка є закупником і своєрідним страховим агентом населення.

Відзначимо, з 1 червня МОЗ пообіцяв розширити асортимент безкоштовних медичних послуг, включивши до нього первинну медичну допомогу, чотири пакети для лікування COVID-19, екстрену допомогу, допомогу при гострому інфаркті міокарда і гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах.

Нагадаємо, перед цим в уряді ініціювали збільшення бюджету на оплату праці медпрацівників на 11 млрд гривень.