16:54  05 травня
Делегацію України в Тристоронній контактній групі знову очолить Леонід Кучма
15:45  05 травня
"Енергоатому" доручили вивчити можливість майнінгу криптовалют
18:25  05 травня
МАУ організовує перевезення українських заробітчан до п'яти країн
UA | RU
UA | RU
05 травня 2020, 15:05 14

МОЗ не буде згортати медреформу

Читайте также
на русском языке
05 травня 2020, 15:05 14
Читайте также на русском языке
В уряді уточнили, що хочуть усього лише виправити помилки
Фото: Facebook Максим Степанов
В уряді уточнили, що хочуть усього лише виправити помилки

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що без перегляду медреформи в Україні закриються 332 лікарні. Без роботи можуть залишитися 50 тисяч медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Голова МОЗ Максим Степанов повідомив також, що, переглядаючи медреформу, Кабмін не відмовляється від змін у галузі. Міністр пояснив, що збирається усунути допущені попередниками помилки. Ініціатором змін став президент України Володимир Зеленський.

З 11 травня уряд обіцяє розпочати масштабну експертизу медичної інфраструктури. В цей же час повинні почати розробку державних стандартів надання допомоги. Як пояснив Степанов, все це необхідно для того, щоб сформувати об'єктивний рівень тарифів на медобслуговування, що і буде визначати бюджет.

При цьому замовляти послуги, як і раніше, буде Національна служба здоров'я, яка є закупником і своєрідним страховим агентом населення.

Відзначимо, з 1 червня МОЗ пообіцяв розширити асортимент безкоштовних медичних послуг, включивши до нього первинну медичну допомогу, чотири пакети для лікування COVID-19, екстрену допомогу, допомогу при гострому інфаркті міокарда і гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах.

Нагадаємо, перед цим в уряді ініціювали збільшення бюджету на оплату праці медпрацівників на 11 млрд гривень.


Кабмін бюджет медреформа МОЗ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Уряд дозволив планово оперувати українців
04 травня 2020, 12:20
Мінздрав пообіцяв розібратися, чому лікарі не отримують доплати
02 травня 2020, 13:14
Кількість хворих COVID-19 медиків в Україні зросла до 2 063 - Степанов
30 квітня 2020, 11:50
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
05 травня 2020, 15:55
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
28 квітня 2020, 15:36
Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
28 квітня 2020, 15:07
Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
02 травня 2020, 16:47
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Суди при "короні": за що штрафують українців в регіонах
04 травня 2020, 12:00
Рівненщина: Порошенко зробив ставку на журналіста
03 травня 2020, 15:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »