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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
05 мая 2020, 21:16 11

Нацкомиссия отрицает информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения

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05 мая 2020, 21:16 11
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По мнению чиновников, речь шла только о сценариях финансового сбалансирования на рынке электроэнергии
Фото: flickr
По мнению чиновников, речь шла только о сценариях финансового сбалансирования на рынке электроэнергии

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опровергают информацию о том, что планируется повышение тарифов на электроэнергию.

Об этом говорится на странице НКРЭКУ в Facebook, передает RegioNews.

НКРЭКУ опровергает информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения", - говорится в сообщении.

В комиссии отмечают, что пятого мая во время круглого стола по поводу кризисного состояния в энергетике комиссия представила возможные сценарии финансового сбалансирования на рынке электрической энергии.

В частности, речь шла о стабилизации уровня оптовых цен, сценариях снижения "зеленых" тарифов, постепенном выравнивании тарифов для различных категорий потребителей и о других мерах", - отмечают в ведомстве.

НКРЭКУ назвала информацию о повышении тарифов такой, что не соответствует действительности и отметила, что с введением в действие с первого июля 2019 года новой модели рынка электрической энергии, тарифы для населения регулируются через механизм возложения специальных обязанностей на рынке электрической энергии.

Его устанавливает Кабинет Министров Украины соответствующим решением.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения.


Кабмин НКРЭКУ цена электроэнергия
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