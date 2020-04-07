Більшість політреклами місяця присвячена коронавірусу. Політики звітують про допомогу медикам, критикують рішення місцевої влади та переймаються впливом карантину на економіку. Частина з найбільших рекламних кампаній таргетована на окремі регіони

Більшість політреклами місяця присвячена коронавірусу. Політики звітують про допомогу медикам, критикують рішення місцевої влади та переймаються впливом карантину на економіку. Частина з найбільших рекламних кампаній таргетована на окремі регіони

Про це йдеться на сайті мережі ОПОРА, пише RegioNews.

Протягом березня на 1034 публічних сторінках політиків і партій у Facebook та Instagram опублікували 2274 рекламних оголошення. За мінімальними розрахунками на ці промо-кампанії було витрачено 107 тисяч 722 долари, за максимальними - 188 тисяч 407 доларів.

Одна з найдорожчих реклам місяця стосувалася пандемії коронавірусу для жителів Одещини. Колишній депутат Одеської облради, бізнесмен та блогер Петро Обухов сплатив більше тисячі доларів за промо-кампанію сайту, де можливо зареєструватися як волонтер чи залишити заявку про необхідну допомогу. Публікацію за тиждень трансляції переглянули від 900 тисяч до 1 млн користувачів, переважно з жіночої аудиторії (75 %).

Інша реклама, яка коштувала таку ж суму, оплачена "Євросолідарністю". Повідомлення з критичною оцінкою роботи Державного бюро розслідувань (основний меседж – ДБР фабрикує політичні справи) транслювалося майже два тижні. Його переглянули більше 1 млн користувачів з Київщини, Дніпропетровщини, Полтавщини, Вінниччини, Черкащини, Житомирщини, Чернігівщини, Кіровоградщини.

Майже щотижня у березні найбільше політреклами пропонувалося користувачам зі столиці України – 14,4%.

Окрім киян у фокусі рекламодавців жителі Дніпропетровської (12,7%) та Львівської (9,3%) областей. Часто рекламу пропонували мешканцям Харківської (6,3%), Одеської (6,2%), Полтавської (5,1%), Вінницької (4,6%), Івано-Франківської (4,1%) та Черкаської (4%) областей. Ці ж області переважали у таргетингу й в лютому. Фактично не пропонувалася до перегляду політична реклама користувачам Луганщини (0,6%).

Як і в лютому, очолила список найщедріших рекламодавців місяця сторінка експрезидента Петра Порошенка. На трансляцію 23 рекламних оголошень Порошенко витратив 6622 долари. Окрім активних публікацій з промоцією власне сторінки та Telegram-каналу, сторінка оплачувала пости із заявами політика щодо викликів на допит в ДБР, щодо судового розгляду і рішення Шевченківського суду міста Києва щодо кримінальних справ проти Петра Порошенка та пости про волонтерські ініціативи фонду Порошенка у боротьбі з епідемією Covid-19.

На другій позиції - колишній депутат Харківської міськради, адвокат Анатолій Родзинський. У березня на сторінці транслювалося 19 оголошень, за які було сплачено 4551 долар. Усі платні оголошення на сторінці стосувалися теми коронавірусу, а деякі дискредитували міського голову Геннадія Кернеса. Більшість рекламних кампаній були спрямовані на жінок (майже 75%) з Харківщини.

Третє місце посідає сторінка телевізійного політичного шоу Шустер LIVE, яка протягом лютого опублікувала 99 рекламних оголошень вартістю 4392 долара.