В Украине хотят повысить тарифы на электроэнергию для населения

Кризис на рынке электроэнергии заставляет отменять льготы и субсидии для рядовых граждан

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Кризис на рынке электроэнергии заставляет отменять льготы и субсидии для рядовых граждан

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения.

Об этом говорится в презентации проэкта, размещенной на сайте НКРЭКУ, пишет RegioNews.

Как сообщает пресс-служба НКРЭКУ, комиссия предложила свое видение решения проблемы, которая сложилась на рынке электрической энергии.

НКРЭКУ предлагает до конца 2020 года отменить льготную категорию потребления до 100 кВт⋅ч для населения (тариф 0,75 грн без НДС), что даст 12 млрд грн в следующем году.

Кроме того, в течение 2-5 лет предполагается отменить перекрестное субсидирование с обеспечением адресной помощи уязвимым категориям потребителей. Приведение тарифов населения в соответствие тарифами для небытовых потребителей даст возможность получить еще 38 млрд грн в год.

По оценкам НКРЭКУ, объем дотаций, которые небытовые потребители платят за население, составляет свыше 50 млрд грн. Такая сумма обусловлена разницей в тарифах для бытовых и коммерческих потребителей. В частности, средневзвешенный тариф для населения составляет 1,07 грн за кВт⋅ч (без НДС), в то время как коммерческие потребители платят 1,88 грн за кВт⋅ч.