Нацбанк зафіксував падіння виробництва та ділової активності українських компаній
Індекс ділової активності українських компаній за місяць опустився до дуже песимістичного рівня.
Це випливає з опитування, яке провів Національний банк України, передає RegioNews.
Так, з березня по квітень показник впав з 45,8 пунктів до 29,9. Тобто скоротився на 34%. При цьому 50 балів - це мінімальне позитивне значення. Крім того, в Нацбанку відзначили, що раніше індекс не опускався нижче 30 пунктів.
Причини такого різкого скорочення активності бізнесу - це пандемія коронавіруса і карантин. Причому за кордоном опитування демонструють схожу динаміку.
Нацбанк зафіксував падіння обсягу виробництва і продажів у всіх сферах діяльності. На внутрішньому і на зовнішньому ринку ситуація також не відрізняється. Як наслідок, переважна більшість компаній запланували скорочення штату. Найбільше працівників планують звільнити або відправити у неоплачувану відпустку у будівельній сфері, хоча найгірший прогноз дають на майбутнє у сфері послуг.
На нинішній момент прогнозують, що найбільше скоротиться обсяг замовлень і виконаних робіт. А от закупівельні ціни можуть полізти вгору. Також можливе подорожчання послуг підрядників.
Нагадаємо, раніше Кабмін пообіцяв допомогти людям, які залишилися без роботи під час карантину.
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