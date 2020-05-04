Нацбанк зафіксував падіння виробництва та ділової активності українських компаній

Індекс ділової активності за місяць впав на третину

Фото: Facebook Національний банк України

Індекс ділової активності за місяць впав на третину

Індекс ділової активності українських компаній за місяць опустився до дуже песимістичного рівня.

Це випливає з опитування, яке провів Національний банк України, передає RegioNews.

Так, з березня по квітень показник впав з 45,8 пунктів до 29,9. Тобто скоротився на 34%. При цьому 50 балів - це мінімальне позитивне значення. Крім того, в Нацбанку відзначили, що раніше індекс не опускався нижче 30 пунктів.

Причини такого різкого скорочення активності бізнесу - це пандемія коронавіруса і карантин. Причому за кордоном опитування демонструють схожу динаміку.

Нацбанк зафіксував падіння обсягу виробництва і продажів у всіх сферах діяльності. На внутрішньому і на зовнішньому ринку ситуація також не відрізняється. Як наслідок, переважна більшість компаній запланували скорочення штату. Найбільше працівників планують звільнити або відправити у неоплачувану відпустку у будівельній сфері, хоча найгірший прогноз дають на майбутнє у сфері послуг.

На нинішній момент прогнозують, що найбільше скоротиться обсяг замовлень і виконаних робіт. А от закупівельні ціни можуть полізти вгору. Також можливе подорожчання послуг підрядників.

Нагадаємо, раніше Кабмін пообіцяв допомогти людям, які залишилися без роботи під час карантину.