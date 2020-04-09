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09 квітня 2020, 12:43 9

Син Палиці став співвласником двох нафтопереробних комплексів Коломойського

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09 квітня 2020, 12:43 9
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У січні поточного року син нардепа Ігоря Палиці - Захар став бізнес-партнером олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова за двома нафтопереробними комплексами: ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" та ПАТ "НПК-Галичина". Останній має потужності, що дозволяють переробляти до 2,3 млн тонн нафти за рік
Фото: facebook/zakhar.palitsya.9
У січні поточного року син нардепа Ігоря Палиці - Захар став бізнес-партнером олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова за двома нафтопереробними комплексами: ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" та ПАТ "НПК-Галичина". Останній має потужності, що дозволяють переробляти до 2,3 млн тонн нафти за рік

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на "Економічну правду".

За даними видання, нардеп також у 1999-2003 роках виконував обов'язки голови правління "Нафтохіміка Прикарпаття", який тоді контролював Ігор Коломойський.

Як зазначається, протягом 2009-2019 років акції ПАТів були розподілені між державою (26%) та чотирма офшорними компаніям з Британських Віргінських островів: Romannor Investments ltd, Domennium Enterprises ltd, Weavernal Holdings ltd та Deneiro Ventures ltd. (ЗМІ пов’язували їх із групою "Приват" - ред.).

Про зв'язок із цієї групою свідчить і фінансовий зв’язок банку та нафтопереробного комплексу. "НПК-Галичина" - цінний актив Коломойського, який фігурує у кримінальному провадженні про створення злочинної організації для заволодіння коштами "Приватбанку". Мова йде про виведені 126 млрд грн в період, коли банк був визнаний проблемним і потребував оздоровлення.

"НПК-Галичина" - одна з 193 компаній, які Коломойський і Боголюбов врятували, перевівши їх борги на 36 неопераційних, здебільшого новостворених, компаній, які не мали коштів для обслуговування кредитів. У квітні 2019 року суддя надав слідчим дозвіл на вилучення документів ПАТ "НПК-Галичина".

Разом з Палицею та Коломойським бенефіціарами комплексів стали Геннадій Боголюбов, Мордехай Корф, Юрій Кіперман, Світлана Делі, Євген Кричевський, Дмитро Потішман, Олексій Буйніс, Оксана Палиця та Уріел Лейбер.

Американець Уріел Лейбер - ще одна близька до родини Палиць особа. Разом з батьком нардепом Петром Палицею він був співвласником двох паливних компаній - ТЗОВ "Мавекс" та ТОВ "Петроліум-інвест".

Сьогодні Лейбер фігурує у справі за позовом "Приватбанку" проти Коломойського у Канцелярському судді штату Делавер. Банк звинувачує олігарха у відмиванні мільярдів доларів через делаверські shell-компанії, які купували підприємства і комерційну нерухомість у США на користь Коломойського та Боголюбова.

"Приватбанк" в офіційній заяві щодо позову пояснив: "Звертаючись з цим позовом до американського суду, "Приватбанк" вимагає відшкодування збитків у розмірі кількасот мільйонів доларів, яких, як вважає банк, він зазнав в результаті різних протиправних дій, вчинених проти нього його колишніми власниками, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також деякими компаніями, зареєстрованими у США, у діяльності яких зазначені фізичні особи беруть та брали участь".

Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся із власниками та топ-менеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп.

Ігоря Палицю, який взяв на себе кураторство над Волинню на час пандемії Covid-19, найбільше у ситуації з коронавірусом вразила безпорадність влади на рівні держави.


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