Сын Палицы стал совладельцем двух нефтеперерабатывающих комплексов Коломойского

В январе текущего года сын нардепа Игоря Палицы - Захар стал бизнес-партнером олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по двум нефтеперерабатывающим комплексам: ПАО "Нефтехимик Прикарпатья" и ОАО "НПК-Галичина". Последний имеет мощности, позволяющие перерабатывать до 2,3 млн тонн нефти за год

Фото: facebook/zakhar.palitsya.9

В январе текущего года сын нардепа Игоря Палицы - Захар стал бизнес-партнером олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по двум нефтеперерабатывающим комплексам: ПАО "Нефтехимик Прикарпатья" и ОАО "НПК-Галичина". Последний имеет мощности, позволяющие перерабатывать до 2,3 млн тонн нефти за год

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на "Экономическую правду".

По данным издания, нардеп также в 1999-2003 годах исполнял обязанности председателя правления "Нефтехимика Прикарпатья", который тогда контролировал Игорь Коломойский.

Как отмечается, в течение 2009-2019 годов акции ПАТов были распределены между государством (26%) и четырьмя офшорными компаниям с Британских Виргинских островов: Romannor Investments ltd, Domennium Enterprises ltd, Weavernal Holdings ltd и Deneiro Ventures ltd. (СМИ связывали с группой "Приват" - ред.).

О связи с этой группой свидетельствует и финансовая связь банка и нефтеперерабатывающего комплекса. "НПК-Галичина" - ценный актив Коломойского, который фигурирует в уголовном производстве о создании преступной организации для завладения средствами "Приватбанка". Речь идет о выведены 126 млрд грн в период, когда банк был признан проблемным и нуждался в оздоровлении.

"НПК-Галичина" - одна из 193 компаний, которые Коломойский и Боголюбов спасли, переведя их долги на 36 операционных, в основном вновь созданных компаний, которые не имели средств для обслуживания кредитов. В апреле 2019 года судья предоставил следователям разрешение на изъятие документов ПАО "НПК-Галичина".

Вместе с Палицей и Коломойским бенефициарами комплексов стали Геннадий Боголюбов, Мордехай Корф, Юрий Киперман, Светлана Дели, Евгений Кричевский, Дмитрий Потишман, Алексей Буйнис, Оксана Палка и Уриэл Лейбер.

Американец Уриэл Лейбер - еще одно близкое к семье Палицы лицо. Вместе с отцом нардепом Петром Палицей он был совладельцем двух топливных компаний - ООО "Мавекс" и ООО "Петролиум-инвест".

Сегодня Лейбер фигурирует в деле по иску "Приватбанка" против Коломойского в Канцелярском суде штата Делавэр. Банк обвиняет олигарха в отмывании миллиардов долларов через делаварские shell-компании, которые покупали предприятия и коммерческую недвижимость в США в пользу Коломойского и Боголюбова.

"Приватбанк" в официальном заявлении относительно иска пояснил: "Обращаясь с данным иском в американский суд, "Приватбанк" требует возмещения ущерба в размере нескольких сотен миллионов долларов, которых, как считает банк, он претерпел в результате различных противоправных действий, совершенных против него его прежними владельцами, их приближенными Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также некоторыми компаниями, зарегистрированными в США, в деятельности которых указанные физические лица принимают и принимали участие".

Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.

Игоря Палицу, который взял на себя кураторство над Волынью на время пандемии Covid-19, больше всего в ситуации с коронавирусом поразила беспомощность власти на уровне государства.