Рекорд: до "антиколомойського" закону внесли 6 тисяч правок і це не кінець

Нардепи, які не підтримують так званий "антиколомойський" закон, подали до розгляду законопроєкту у другому читанні майже шість тисяч правок

Фото: iportal.rada.gov.ua

Нардепи, які не підтримують так званий "антиколомойський" закон, подали до розгляду законопроєкту у другому читанні майже шість тисяч правок

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп від "Голосу", член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк на своїй сторінці у Facebook 6 квітня.

"Станом на зараз у нас вже біля 6000 правок в банківський закон і судячи по темпу, то фінальна цифра дотягне до 8000-8500 правок. Цей об’єм тексту ще фізично важко звести, то очікувати засідання Комітету раніше середи, напевно, не варто", - написав він.

Водночас нардеп уточнив, що сьогодні, 6 квітня, останній день внесення правок, тому допускає, що його колеги можуть внести до законопроекту 10 тисяч правок.

Як зазначив Железняк в коментары, це виглядає як рекорд.

Нагадаємо, в ніч на 31 березня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, який вводить ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року. Закон підтримали 259 нардепів. Від "Слуги народів" було 206 голосів, "Європейської солідарністі" – 23, "Голосу" – 13, "Довіри" – 12, позафракційних – 5. Не голосували зовсім фракції ОПЗЖ, "Батьківщина" і депгруппа "За майбутнє".

31 березня у Раді зареєстровали два проекти постанов про скасування цього рішення парламенту.

Зазначимо, відкриття ринку землі було однією з вимог МВФ щодо продовження співпраці. Відразу після виконання вимог МВФ Україна може отримати перший швидкий транш протягом 2-х тижнів в розмірі близько 2 млрд доларів.

За прогнозами Світового банку, відкриття ринку землі сільгосппризначення може щорічно приносити українській економіці додатково від 700 млн до 1,5 млрд доларів.

Як повідомлялося, МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.