Мінрегіон Чернишова "забув" про реформу Зеленського - ЗМІ
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на "Ділову столицю".
Як пише видання, реалізація вже розписаної і презентованої Володимиром Зеленським реформи затягується з двох причин.
Перша: "Чернишов, який з бізнесу застрибнув на кілька місяців на посаду голови Київської ОДА і стрімко перемістився в міністерство, м'яко кажучи, не зовсім розуміє, що він повинен робити з цією реформою, яку не він розробляв. Ну просто не вивчив ще матчастину. А запитати соромиться".
Друга: "Як писали ЗМІ, Чернишов потрапив у Київську ОДА не без участі Ігоря Коломойського, а уряд - завдяки тому ж Ігорю Валерійовичу та Андрію Єрмаку, у якого конструктивні стосунки з цим олігархом. Зараз у Коломойського, м'яко кажучи, не найкращі стосунки з Зеленським. Так чому б його креатури в Мінрегіоні трохи не потормозить реформу, яку презентував гарант Конституції. Адже таким чином виглядає нерозумно не Чернишов, а саме Зеленський".
З іншого боку, зазначає видання, мова йде про величезні грошові потоки навколо недобитої ДАБІ, а також навколо майбутніх органів - "так чому б не спробувати "врізатися в цю трубу", поторгуватися".
Так чи інакше, але драматичну паузу з реформою містобудування Чернишов вже перетримав, пише "ДС". "Опозиція вже починає на це звертати увагу: так, губернатор Львівщини часів Петра Порошенка, а нині нардеп від ЄС Олег Синютка написав листа до Чернишова з питанням: де реформа? При цьому Синютка вважає пробуксовку з реформою непрофесіоналізмом всієї влади. Власне, так воно і виглядає з боку: по суті, Чернишов вже підставляє під критику і президента, і весь Кабмін", - підсумувало ЗМІ.
Нагадаємо, 11 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації.
13 березня президент Володимир Зеленський оголосив про ліквідацію ДАБІ і презентував масштабну реформу містобудування, відповідальним за яку був призначений міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
20 березня Мінцифри вимушено призупинило роботу е-кабінету забудовника через втручання в роботу аферистів.
- 15:06 02 квітня У Черкасах священнослужитель з COVID-19 у важкому стані
- 15:05 02 квітня Нафту ніде зберігати: ціни на паливо можуть обвалитися до нуля
- 14:51 02 квітня Депутати хочуть обговорити з Зеленським скандальні плівки Єрмака-молодшого
- 14:36 02 квітня Мінрегіон Чернишова "забув" про реформу Зеленського - ЗМІ
- 14:33 02 квітня Коронавірус на Дніпропетровщині: виявили новий випадок
- 14:16 02 квітня У Житомирі на Великодні свята закриють кладовища: за порушення штрафуватимуть
- 09:08 02 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
- 20:22 31 березня "Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака