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02 квітня 2020, 14:36 3

Мінрегіон Чернишова "забув" про реформу Зеленського - ЗМІ

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02 квітня 2020, 14:36 3
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Міністерство розвитку громад і територій України, яке на чолі з Олексієм Чернишовим після ліквідації президентом ДАБІ було призначено відповідальним за масштабну реформу містобудування, не поспішає її проводити
Фото: facebook/MinregionUkraine
Міністерство розвитку громад і територій України, яке на чолі з Олексієм Чернишовим після ліквідації президентом ДАБІ було призначено відповідальним за масштабну реформу містобудування, не поспішає її проводити

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на "Ділову столицю".

Як пише видання, реалізація вже розписаної і презентованої Володимиром Зеленським реформи затягується з двох причин.

Перша: "Чернишов, який з бізнесу застрибнув на кілька місяців на посаду голови Київської ОДА і стрімко перемістився в міністерство, м'яко кажучи, не зовсім розуміє, що він повинен робити з цією реформою, яку не він розробляв. Ну просто не вивчив ще матчастину. А запитати соромиться".

Друга: "Як писали ЗМІ, Чернишов потрапив у Київську ОДА не без участі Ігоря Коломойського, а уряд - завдяки тому ж Ігорю Валерійовичу та Андрію Єрмаку, у якого конструктивні стосунки з цим олігархом. Зараз у Коломойського, м'яко кажучи, не найкращі стосунки з Зеленським. Так чому б його креатури в Мінрегіоні трохи не потормозить реформу, яку презентував гарант Конституції. Адже таким чином виглядає нерозумно не Чернишов, а саме Зеленський".

З іншого боку, зазначає видання, мова йде про величезні грошові потоки навколо недобитої ДАБІ, а також навколо майбутніх органів - "так чому б не спробувати "врізатися в цю трубу", поторгуватися".

Так чи інакше, але драматичну паузу з реформою містобудування Чернишов вже перетримав, пише "ДС". "Опозиція вже починає на це звертати увагу: так, губернатор Львівщини часів Петра Порошенка, а нині нардеп від ЄС Олег Синютка написав листа до Чернишова з питанням: де реформа? При цьому Синютка вважає пробуксовку з реформою непрофесіоналізмом всієї влади. Власне, так воно і виглядає з боку: по суті, Чернишов вже підставляє під критику і президента, і весь Кабмін", - підсумувало ЗМІ.

Нагадаємо, 11 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

13 березня президент Володимир Зеленський оголосив про ліквідацію ДАБІ і презентував масштабну реформу містобудування, відповідальним за яку був призначений міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

20 березня Мінцифри вимушено призупинило роботу е-кабінету забудовника через втручання в роботу аферистів.


ДАБІ містобудування реформа Мінрегіон Олексій Чернишов
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