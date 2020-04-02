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02 апреля 2020, 14:36 7

Минрегион Чернышова "забыл" о реформе Зеленского - СМИ

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02 апреля 2020, 14:36 7
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Министерство развития общин и территорий Украины, которое во главе с Алексеем Чернышевым после ликвидации президентом ГАСИ было назначено ответственным за масштабную реформу градостроительства, не спешит ее проводить
Фото: facebook/MinregionUkraine
Министерство развития общин и территорий Украины, которое во главе с Алексеем Чернышевым после ликвидации президентом ГАСИ было назначено ответственным за масштабную реформу градостроительства, не спешит ее проводить

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на "Деловую столицу".

Как пишет издание, реализация уже расписанной и презентованной Владимиром Зеленским реформы затягивается по двум причинам.

Первая: "Чернышов, который из бизнеса запрыгнул на несколько месяцев в главы Киевской ОГА и стремительно переместился в министерство, мягко говоря, не совсем понимает, что он должен делать с этой реформой, которую не он разрабатывал. Ну просто не выучил еще матчасть. А спросить стесняется".

Вторая: "Как писали СМИ, Чернышов попал в Киевскую ОГА не без участия Игоря Коломойского, а в правительство - благодаря тому же Игорю Валерьевичу и Андрею Ермаку, у которого конструктивные отношения с этим олигархом. Сейчас у Коломойского, мягко говоря, не самые лучшие отношения с Зеленским. Так почему бы его креатуре в Минрегионе немного не потормозить реформу, которую презентовал гарант Конституции. Ведь таким образом глупо выглядит не Чернышов, а именно Зеленский".

С другой стороны, отмечает издание, речь идет о громадных денежных потоках вокруг недобитой ГАСИ, а также вокруг будущих органов - "так почему бы не попробовать "врезаться в эту трубу", поторговаться".

Так или иначе, но драматическую паузу с реформой градостроительства Чернышов уже передержал, пишет "ДС". "Уже оппозиция начинает на это обращать внимание: так, губернатор Львовщины времен Петра Порошенко, а ныне нардеп от ЕС Олег Синютка написал письмо к Чернышову с вопросом: где реформа? При этом Синютка считает пробуксовку с реформой непрофессионализмом всей власти. Собственно, так оно и выглядит со стороны: по сути, Чернышов уже подставляет под критику и президента, и весь Кабмин", - подытожило СМИ.

Напомним, 11 марта президент Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышова с должности главы Киевской областной государственной администрации.

13 марта президент Владимир Зеленский объявил о ликвидации ГАСИ и презентовал масштабную реформу градостроительства, ответственным за которую был назначен министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

20 марта Минцифры вынужденно приостановило работу е-кабинета застройщика из-за вмешательства в работу аферистов.


ГАСИ градостроительство реформа Минрегион Алексей Чернышев
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