Минрегион Чернышова "забыл" о реформе Зеленского - СМИ
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на "Деловую столицу".
Как пишет издание, реализация уже расписанной и презентованной Владимиром Зеленским реформы затягивается по двум причинам.
Первая: "Чернышов, который из бизнеса запрыгнул на несколько месяцев в главы Киевской ОГА и стремительно переместился в министерство, мягко говоря, не совсем понимает, что он должен делать с этой реформой, которую не он разрабатывал. Ну просто не выучил еще матчасть. А спросить стесняется".
Вторая: "Как писали СМИ, Чернышов попал в Киевскую ОГА не без участия Игоря Коломойского, а в правительство - благодаря тому же Игорю Валерьевичу и Андрею Ермаку, у которого конструктивные отношения с этим олигархом. Сейчас у Коломойского, мягко говоря, не самые лучшие отношения с Зеленским. Так почему бы его креатуре в Минрегионе немного не потормозить реформу, которую презентовал гарант Конституции. Ведь таким образом глупо выглядит не Чернышов, а именно Зеленский".
С другой стороны, отмечает издание, речь идет о громадных денежных потоках вокруг недобитой ГАСИ, а также вокруг будущих органов - "так почему бы не попробовать "врезаться в эту трубу", поторговаться".
Так или иначе, но драматическую паузу с реформой градостроительства Чернышов уже передержал, пишет "ДС". "Уже оппозиция начинает на это обращать внимание: так, губернатор Львовщины времен Петра Порошенко, а ныне нардеп от ЕС Олег Синютка написал письмо к Чернышову с вопросом: где реформа? При этом Синютка считает пробуксовку с реформой непрофессионализмом всей власти. Собственно, так оно и выглядит со стороны: по сути, Чернышов уже подставляет под критику и президента, и весь Кабмин", - подытожило СМИ.
Напомним, 11 марта президент Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышова с должности главы Киевской областной государственной администрации.
13 марта президент Владимир Зеленский объявил о ликвидации ГАСИ и презентовал масштабную реформу градостроительства, ответственным за которую был назначен министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
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