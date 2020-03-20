ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"
Про це пише видання "Дело".
Раніше розрекламований урядом Олексія Гончарука е-кабінет забудовника зараз не працює.
"При вході на сайті ДАБІ в опцію "Адміністративні електронні послуги" і, відповідно, до "Електронного кабінету замовника будівництва" з'являється напис "Ведуться технічні роботи. Робота кабінету буде відновлена найближчим часом. Приносимо вибачення".
А все це результат епопеї, яка почалася в грудні минулого року, коли тепер уже колишні прем'єр Олексій Гончарук, голова Мінрегіону Альона Бабак і в.о. глави ДАБІ Олександр Строкач урочисто презентували цей самий "е-кабінет забудовника". І радісно заявляли, що жити стало веселіше", - пише "Дело".
Видання "Дело", з посиланням на джерело в Мінціфри, пише про те, що ідея е-кабінету забудовника, яка належить колишньому співробітнику BRDO, екс-представнику уряду Гончарука в Раді нардепу Олені Шуляк, почала давати серйозні збої через те, що автори новації непрофесійно прописали техзавдання. У Шуляк не врахували вплив на роботу е-кабінету Реєстру дозвільних документів, який був створений при екс-главі ДАБІ Олексію Кудрявцеву.
За даними видання "Дело", Реєстр, який адмініструвала приватна фірма, працював через "прокладку", яка дозволяла контролювати наповнення Реєстру "третім особам" і після відставки Кудрявцева.
"По ідеї "е-кабінет" повинен був бути безпосередньо пов'язаний з Реєстром дозвільних документів. Зокрема, за допомогою цього Реєстру повинна була здійснюватися і автоматична перевірка достовірності даних, які надходять з "е-кабінету". Але ось ця перевірка і не здійснюється", - пише "Дело".
Такий "вроджений" недолік системи дозволяє аферистам видавати великі будівельні об'єкти за малі - класу СС1, які і дозволяється починати будувати, а потім і вводити в експлуатацію декларативним способом через е-кабінет.
Так, наприклад, в кінці лютого в Миколаєві 8-поверховий будинок намагалися видати за чотириповерхівку і ввести в експлуатацію, а в Києві в середині березня подібна ситуація виникла з десятиповерховим будинком на Подолі, пише видання "Дело".
У зв'язку з цим Мінціфри було змушене призупинити роботу е-кабінету, щоб розібратися і з його роботою, і з роботою Реєстру дозвільних документів.
"У ситуації з е-кабінетом і Реєстром маємо те, що "некомпетентними профанами" скористалися "недобросовісні чиновники". Але, як відомо, простота іноді гірша за крадіжку", - підводить підсумок видання "Дело".
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