Лікарі, вчителі та комунальники зостануться без зарплати, - мери українських міст

Група міських голів України підписали звернення до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому вимагають не позбавляти громади ресурсів, без яких міста не зможуть нараховувати виплати медикам, вчителям, держслужбовцям і комунальникам

Група міських голів України підписали звернення до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому вимагають не позбавляти громади ресурсів, без яких міста не зможуть нараховувати виплати медикам, вчителям, держслужбовцям і комунальникам

Текст звернення оприлюднений на сайті Асоціації міст України, пише RegioNews. Його підписали мери 22-х українських міст. У цьому зверненні мери дають негативну оцінку законопроекту №3275, який депутати мають розглянути і ухвалити сьогодні на сесії Верховної Ради. Він стосується додаткових економічних заходів під час карантину. "Органи місцевого самоврядування забезпечують сьогодні виплату підвищених зарплат медикам, закупівлю ліків, масок, тестів, обладнання для лікарень, на що виділяють сотні мільйонів гривень. Разом з цим, замість підтримки громад, як це відбувається у всьому світі, зміни до Податкового та Бюджетного кодексів позбавляють громади ресурсів. Так, у законопроекті 3275 від 29.03.2020 всупереч позиції президента та прем’єр-міністра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати вилучають з доходів місцевих бюджетів плату за землю та майно, створюють несправедливі умови для бізнесу, позбавляють громадян коштів від оренди паїв, таким чином забезпечують окремому великому бізнесу надприбутки за рахунок податків в бюджети всіх рівнів. У разі прийняття цього та подібних законопроектів, у громад не буде коштів на виплати зарплат медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту та ЖКГ!" - пишуть мери у зверненні. Вимагаємо до голосування в Парламенті законопроекту 3275 провести засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та врахувати пропозиції Асоціації міст України, надані Президенту, Уряду, народним депутатам України 23 березня 2020 року", – йдеться у зверненні.

.