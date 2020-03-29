Затягнути паски: Кабмін пропонує поділити зарплату топчиновників навпіл

Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату понад 10 "мінімалок", наразі це 47 тисяч гривень, отримували тільки половину

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Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату понад 10 "мінімалок", наразі це 47 тисяч гривень, отримували тільки половину

Про це повідомляє прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі, інформує RegioNews.

Виняток – працівники, задіяні у заходах боротьби з COVID-19 та заходах з нацбезпеки та оборони.

"На час пандемії та боротьби з коронавірусом Кабінет Міністрів чітко розставляє пріоритети. Ми будемо підтримувати людей та бізнес. Водночас, топчиновники мають розуміти ситуацію та "затягнути паски", - йдеться в дописі.

Йдеться також про зменшення розміру оплати праці й винагороди керівникам та членам наглядових рад держпідприємств та держкомпаній на 30%.

Прем'єр повідомив, що на фінансування НСТУ уряд виділяє 1,2 млрд гривень. Цьогоріч уже скасовані Євробачення та Олімпійські ігри, на які в бюджет закладалися додаткові кошти.

"Ми переглянули фінансування культури з акцентом на найбільш значущі проєкти. Так, вдалося зберегти 60% фінансування Державної агенції з питань кіно. Після стабілізації ситуації в країні показники обов’язково будуть переглянуті. Зі свого боку, готовий виступати посередником для залучення приватного капіталу для українських кіномитців", - зауважує Шмигаль.

Кабміну вдалося знайти кошти на часткове фінансування діяльності Українського Інституту книги. А також на збереження історико-культурної і архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках - 469 млн грн. Майже в повному обсязі збережено фінансову підтримку національних театрів, а це 1,2 млрд грн.

Цього року у світі скасовано або перенесено на наступний рік більшість спортивних змагань. Тому Уряд пропонує дещо скоротити видатки на спорт.

Нагадаємо, виплати медикам і пенсіонерам: Кабмін вніс зміни до бюджету. Кабмін залишив видатки на культуру, освіту та розвиток, спрямував кошти на додаткові виплати медичним працівникам, пенсіонерам та бізнесу.