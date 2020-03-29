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Затягнути паски: Кабмін пропонує поділити зарплату топчиновників навпіл
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29 березня 2020, 17:25 44

Затягнути паски: Кабмін пропонує поділити зарплату топчиновників навпіл

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29 березня 2020, 17:25 44
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Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату понад 10 "мінімалок", наразі це 47 тисяч гривень, отримували тільки половину
Фото ілюстративне
Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату понад 10 "мінімалок", наразі це 47 тисяч гривень, отримували тільки половину

Про це повідомляє прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі, інформує RegioNews.

Виняток – працівники, задіяні у заходах боротьби з COVID-19 та заходах з нацбезпеки та оборони.

"На час пандемії та боротьби з коронавірусом Кабінет Міністрів чітко розставляє пріоритети. Ми будемо підтримувати людей та бізнес. Водночас, топчиновники мають розуміти ситуацію та "затягнути паски", - йдеться в дописі.

Йдеться також про зменшення розміру оплати праці й винагороди керівникам та членам наглядових рад держпідприємств та держкомпаній на 30%.

Прем'єр повідомив, що на фінансування НСТУ уряд виділяє 1,2 млрд гривень. Цьогоріч уже скасовані Євробачення та Олімпійські ігри, на які в бюджет закладалися додаткові кошти.

"Ми переглянули фінансування культури з акцентом на найбільш значущі проєкти. Так, вдалося зберегти 60% фінансування Державної агенції з питань кіно. Після стабілізації ситуації в країні показники обов’язково будуть переглянуті. Зі свого боку, готовий виступати посередником для залучення приватного капіталу для українських кіномитців", - зауважує Шмигаль.

Кабміну вдалося знайти кошти на часткове фінансування діяльності Українського Інституту книги. А також на збереження історико-культурної і архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках - 469 млн грн. Майже в повному обсязі збережено фінансову підтримку національних театрів, а це 1,2 млрд грн.

Цього року у світі скасовано або перенесено на наступний рік більшість спортивних змагань. Тому Уряд пропонує дещо скоротити видатки на спорт.

Нагадаємо, виплати медикам і пенсіонерам: Кабмін вніс зміни до бюджету. Кабмін залишив видатки на культуру, освіту та розвиток, спрямував кошти на додаткові виплати медичним працівникам, пенсіонерам та бізнесу.


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