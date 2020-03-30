Врачи, учителя и коммунальщики останутся без зарплаты, - мэры украинских городов

Группа городских голов Украины подписали обращение к президенту Владимира Зеленского, председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министру Дениса Шмыгалю, в котором требуют не лишать общины ресурсов, без которых города не смогут начислять выплаты медикам, учителям, госслужащим и коммунальщикам

Группа городских голов Украины подписали обращение к президенту Владимира Зеленского, председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министру Дениса Шмыгалю, в котором требуют не лишать общины ресурсов, без которых города не смогут начислять выплаты медикам, учителям, госслужащим и коммунальщикам

Текст обращения обнародован на сайте Ассоциации городов Украины, пишет RegioNews. Его подписали мэры 22-х украинских городов. В этом обращении мэры дают негативную оценку законопроекту №3275, который депутаты должны рассмотреть и принять на сессии Верховной Рады. Он касается дополнительных экономических мер во время карантина. "Органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудование для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен. Вместе с этим, вместо поддержки общин, как это происходит во всем мире, изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают общины ресурсов. Так, в законопроекте №3275 от 29.03.2020 вопреки позиции президента и премьер-министра, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивая отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней. В случае принятия этого и подобных законопроектов, у общин не будет средств на выплаты зарплат медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ" - пишут мэры в обращении. Требуем до голосования в парламенте законопроекта №3275 провести заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов Украины, предоставленные Президенту, Правительству, народным депутатам Украины 23 марта 2020 года ", - говорится в обращении.

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