Рада сьогодні втретє збереться на позачергове засідання - нардепи

Третє за день позачергове пленарне засідання Верховної Ради України може відбутися в понеділок, 30 березня

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Третє за день позачергове пленарне засідання Верховної Ради України може відбутися в понеділок, 30 березня

Як передає RegioNews, про це повідомили декілька нардепів у своїх Telegram-каналах та у коментарях ЗМІ.

Зокрема, нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко написав, що чергове за сьогодні позачергове засідання Ради має стартувати о 16:00.

"(Президент України Володимир – ред.) Зеленський хоче, щоб на позачерговому засіданні були розглянуті закон по банкам (про неповернення "Приватбанку" колишнім власникам) і про землю", - написав він.

У свою чергу нардеп Антон Поляков повідомив, що засідання стартує о 16:30, і парламентарі можуть розглянути призначення нових міністрів.

Також кадрове голосування підтвердив і представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, а розгляд питаннь відкриття ринку землі і закон про банки підтвердив заступник голови комітету ВР з питань державної влади Олександр Качура, пише РБК-Україна.

"О 16:30 позачергове засідання ВР. Швидше за все будемо голосувати відкриття ринку землі і закон про банки", - заявив Качура.

За його словами, рішення щодо третього позачергового засідання Ради було схвалене між головами депутатських фракцій.

Щодо проваленого законопроекту №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік, то Верховна Рада повернеться до голосування за нього через тиждень після допрацювання, запевнив Мокан.

"Питання не знято з порядку денного. Просто це станеться трохи пізніше. На доопрацювання, це означає, що проект може дещо змінитися. Втім, від ідеї створення спеціалізованого фонду для боротьби з коронавірусом і перегляду частин бюджету - від цієї ідеї Кабмін не відмовляється. Таке рішення повинно прийматися як можна швидше, але в будь-якому випадку. Скорочений термін передбачає, що це повинно бути доопрацьовано протягом тижня. Я думаю, що будуть дотримуватися регламентні норми", - пояснив він.

За словами Мокана, в Раді намагатимуться знайти компроміс щодо спірних моментів законопроекту.

"Законопроект буде доопрацьовуватися таким чином, щоб він знайшов компроміс в парламенті і був проголосований. В цьому є гостра необхідність, привести його до реального стану. Вчора прем'єр протягом дня зустрічався з главами фракцій і депутатськими групами. Робилося все можливе, щоб максимально врахувати позиції всіх ", - додав і представник Кабміну у Раді.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада в ході позачергового пленарного засідання не підтримала проєкт закону про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.

Раніше уряд України запропонував Верховній Раді зміни до держбюджету, зокрема зменшити доходи держбюджету на 115 млрд грн, збільшити витрати на 96 млрд грн.

Також Кабмін пропонує обнулити фінансування місцевих виборів-2020, зменшити витрати на субсидії на 8 млрд грн, припинити фінансування Українського культурного фонду.