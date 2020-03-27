12:05  27 марта
Коронавирус в Украине: больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав
13:06  27 марта
ЕС требует расследовать пытки украинских заложников в ОРДЛО
14:24  27 марта
Производители хлеба заявили о подорожании хлеба и просят запретить его экспорт
UA | RU
UA | RU
27 марта 2020, 15:02 8

НБУ перечислит в госбюджет больше прибыли

Читайте також
українською мовою
27 марта 2020, 15:02 8
Читайте також українською мовою
Национальный банк Украины планирует перечислить 42,7 млрд грн прибыли в государственный бюджет в 2020 году, что на 2 млрд грн больше, чем предусматривает закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год"
Фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины планирует перечислить 42,7 млрд грн прибыли в государственный бюджет в 2020 году, что на 2 млрд грн больше, чем предусматривает закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год"

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу НБУ.

Как сообщается, консолидированную финансовую отчетность Нацбанка за 2019 год уже подтвердил независимый внешний аудитор – компания ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги".

"Сейчас консолидированную финансовую отчетность Национального банка Украины за 2019 год передано Совету Национального банка на утверждение. Совет Национального банка должен утвердить окончательные показатели. После этого финансовая отчетность Национального банка Украины за 2019 год будет обнародована на сайте Национального банка, а график перечисления прибыли в Государственный бюджет на 2020 год будет согласован с Министерством финансов Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта Кабмин Украины предложил Верховной Раде сократить государственный бюджет.

18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.


НБУ деньги бюджет
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 14:50
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
СМИ рассказали, как нардепа Елену Шуляк использовала "строительная мафия"
20 марта 2020, 18:38
Последние Популярные
Владислав Чечеткин
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Все блоги »
Первой жертвой коронавируса на Ровенщине стал руководитель медицины
27 марта 2020, 14:00
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »