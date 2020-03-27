НБУ перечислит в госбюджет больше прибыли

Национальный банк Украины планирует перечислить 42,7 млрд грн прибыли в государственный бюджет в 2020 году, что на 2 млрд грн больше, чем предусматривает закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год"

Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины планирует перечислить 42,7 млрд грн прибыли в государственный бюджет в 2020 году, что на 2 млрд грн больше, чем предусматривает закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год"

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу НБУ. Как сообщается, консолидированную финансовую отчетность Нацбанка за 2019 год уже подтвердил независимый внешний аудитор – компания ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги". "Сейчас консолидированную финансовую отчетность Национального банка Украины за 2019 год передано Совету Национального банка на утверждение. Совет Национального банка должен утвердить окончательные показатели. После этого финансовая отчетность Национального банка Украины за 2019 год будет обнародована на сайте Национального банка, а график перечисления прибыли в Государственный бюджет на 2020 год будет согласован с Министерством финансов Украины", - говорится в сообщении. Напомним, 26 марта Кабмин Украины предложил Верховной Раде сократить государственный бюджет. 18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.

.